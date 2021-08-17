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رياضة|موريتانيا

انسحاب فتى موريتاني من مواجهة إسرائيلي ببطولة العالم للشطرنج للناشئين

لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم محمد (منصات التواصل)
لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم محمد (منصات التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202103:54 PM (مكة المكرمة)

حظي لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم محمد بإشادة كبيرة بعد قرار انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للشطرنج للناشئين.

وكرّم الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني الفتى عبد الرحيم(14 عاما) بوسام “فارس فلسطين والأقصى” بعد انسحابه وانتصاره للقضية الفلسطينية.

وقال الرباط الوطني في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك أمس الإثنين: “إن عبد الرحيم شرّف بلادنا بأدائه الممتاز في المراحل الأولى من المسابقة قبل أن ينسحب منها طواعية رافضا إعطاء الشرعية لكل ما يمت بصلة للكيان الغاصب محرزا بذلك ميدالية ذهبية في قلوب المسلمين وأحرار العالم”.

بدوره، أشاد الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري بانسحاب محمد قائلا في تغريدة نشرها على موقع تويتر: “ننظر باعتزاز كبير للبطل الموريتاني عبد الرحيم الذي رفض اللعب مع ممثل الاحتلال وانسحب في الجولة الأخيرة بكأس العالم للشطرنج”.

وأضاف أبو زهري “هذا الموقف هو تعبير عن أصالة الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية ويزيد من اعتزازنا بالأشقاء الموريتانيين”.

وحيّا المدونون اللاعب الموريتاني على “موقفه الشجاع” مشيرين إلى أنه سيضاف اسمه واسم موريتانيا إلى إخوته في لائحة الشرف من الجزائر والسودان ولبنان الذين رفضوا اللعب مع لاعبين إسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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