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الدوري الإيطالي يبث مباريات عبر يوتيوب في الشرق الأوسط

دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (غيتي)
دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (غيتي)
13/8/2021-|آخر تحديث: 13/8/202106:10 PM (مكة المكرمة)

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنها وافقت على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب في ظل تعثر مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وتسعى الرابطة على مدى أشهر عدة لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم دولا من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة في بيان إنها “قررت المضي قدما في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب”.

وأضاف البيان “ستبث القناة 5 مباريات في كل جولة من جولات الدوري وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة”.

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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