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رياضة|فرنسا

رسميا.. باريس سان جرمان يعلن انضمام ميسي لمدة عامين (فيديو)

سيلتقي ميسي لأول مرة جماهير سان جيرمان في لقاء الفريق أمام ستراسبورغ (مواقع التواصل)
سيلتقي ميسي لأول مرة جماهير سان جيرمان في لقاء الفريق أمام ستراسبورغ (مواقع التواصل)
10/8/2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، تعاقده مع ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

ونشر النادي على حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو تقديمي للنجم الأرجنتيني الذي سيرتدي القميص رقم 30.

وكان ميسي يرتد القميص رقم 10 في برشلونة، لكن زميله السابق في النادي الكتالوني نيمار يحمل نفس الرقم في سان جيرمان.

وسيلتقي ميسي لأول مرة جماهير النادي بمناسبة لقاء الفريق المقبل في الدوري أمام ستراسبورغ، الذي سيشهد أيضا تقديم اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق خلال الصيف الحالي، وهم: أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم.

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع المدافع الإسباني سيرغيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم الحارس جيانلويجي دوناروما الفائز بلقب بطولة أوربا 2020 للنادي الفرنسي أيضا بعد نهاية عقده مع ميلان، بينما انضم الظهير المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل نحو 60 مليون يورو (70 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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