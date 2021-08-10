لحظة تاريخية.. ميسي يصل فرنسا للانضمام إلى باريس سان جيرمان (فيديو)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز على الكرة الذهبية 6 مرات إلى فرنسا، اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان عقب توصله لاتفاق مع النادي إثر رحيله المفاجئ من برشلونة.

ويمثل هذا الاتفاق انقلابا كبيرا في باريس سان جيرمان، الذي سيضيف أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ إلى هجومه المذهل بالفعل في وجود البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

📽️ شاهد الجماهير الباريسية من أمام مقر النادي في انتظار ليونيل #ميسي 🚨 pic.twitter.com/kqAlUCh5Aa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2021

وهبطت طائرة ميسي أرض مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايترادار 24 على الإنترنت.

وتجمع عشرات المشجعين في المطار قبل وصوله وهم يهتفون “ميسي، ميسي، ميسي”. ولوح لهم النجم الأرجنتيني بيده تحية لهم.

وقال فلوران شوفو أحد مشجعي باريس سان جيرمان الذي كان يتردد على المطار ذهابا وإيابا يوميا منذ الأحد الماضي على أمل رؤية وصول ميسي “سيكون الأمر مجنونا. بعد كل ذلك، سينضم أسطورة للفريق. أتمنى أن يعرف أننا ننتظره هنا منذ 3 أيام، وألا ينطلق بحافلته دون التلويح لنا”.

ولم يكشف ميسي أي تفاصيل عن الاتفاق، الذي تم التوصل له بعد أيام بعد إعلان برشلونة أنه لا يستطيع تحمل تجديد عقد اللاعب بسبب قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.

لكن خورخي ميسي والد قائد الأرجنتين قال للصحفيين في برشلونة، مؤكدا تقارير صحفية ليكيب الرياضية الفرنسية وصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن لاعب الوسط توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان المملوك لشركة قطر للاستثمار الرياضي لمدة عامين.

وقالت ليكيب إن الاتفاق سيكون لمدة عامين. وإن ميسي سيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح عقد مؤتمر صحفي بمناسبة وصوله غدا الأربعاء.

وشعر العديد من مشجعي برشلونة بحالة ذهول في نهاية مسيرة ميسي المظفرة والمليئة بالألقاب في النادي الكتالوني الذي انضم له عندما كان طفلا.

لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي الباريسي للفوز بلقب دوري أبطال أوربا لأول مرة.

وفاز ميسي بأربعة ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة و10 ألقاب للدوري الإسباني.

طموحات باريس سان جيرمان

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع المدافع الإسباني سيرغيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم الحارس جيانلويجي دوناروما الفائز بلقب بطولة أوربا 2020 للنادي الفرنسي أيضا بعد نهاية عقده مع ميلان، بينما انضم الظهير المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل نحو 60 مليون يورو (70 مليون دولار).

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، لسان جيرمان سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.