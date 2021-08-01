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إشادة واسعة بموقف البطل القطري معتز برشم بعد اقتراحه تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي (فيديو)

القطري معتز برشم لاعب الوثب العالي (رويترز)
القطري معتز برشم لاعب الوثب العالي (رويترز)
1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202107:36 PM (مكة المكرمة)

أحرز القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) مانحا بذلك بلاده ثانية ميدالياتها الذهبية.

ونجح برشم في تسجيل قفز قدرها 2.37 متر، في نهاية المنافسات التي ظل مسيطرا على صدارتها منذ البداية.

وسبق للبطل القطري الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، كما نال المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى (الدوحة 2019).

وبعد تعادل برشم مع الإيطالي جيانماركو تامبيري عند ارتفاع 2.37 متر، حسم اللاعب القطري سلسلة التعادلات باقتراح تقدم به للحكم، يفيد بأن يحصل كلاهما على الميدالية الذهبية بدلا من الاستمرار في القفز، وهو ما وافق عليه الحكم، لتحصل تلك اللقطة على إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق تفاعلا عاليا.

وغرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهنئا برشم على إنجازه قائلا “تهانينا لبطلنا معتز برشم ولقطر بهذا الفوز. أنت نموذج للجد والمثابرة للشباب القطري”.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد على حسابه في تويتر “نحمدك يا ذا العرش ثاني ميدالية ذهبية لقطر في الأولمبياد، نرفع التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وصاحب السمو الأمير الوالد وأهل قطر وكل العرب على فوز البطل معتز برشم بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي”.

وبهذا دخلت خزائن دولة قطر 7 ميداليات أولمبية في تاريخها.

وأهدى معتز برشم بهذا الإنجاز التاريخي ثانية ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية ككل، إذ كان الرباع القطري فارس إبراهيم قد صنع التاريخ بتتويجه بذهبية وزن 96 كيلو غراما، أمس السبت، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وتوج إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما.

وأعرب إبراهيم عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وتقدم بالشكر لكل الداعمين له والذين ساعدوه على تحقيقه.

وانطلقت الدورة الأولمبية، التي تستضيفها اليابان، في 23 من يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى 8 من أغسطس/ آب المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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