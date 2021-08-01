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الرباع فارس إبراهيم صاحب أول ذهبية أولمبية في تاريخ قطر: المنافسة كانت صعبة وشعوري لا يوصف (فيديو)

31/7/2021-|آخر تحديث: 1/8/202101:13 AM (مكة المكرمة)

حقق الرباع القطري فارس إبراهيم، إنجازا تاريخيا بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وتوج إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما، السبت، خلال دورة طوكيو 2020.

وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.

وأعرب إبراهيم عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وتقدم بالشكر لكل الداعمين له والذين ساعدوه على تحقيقه.

كما تقدم إبراهيم -خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر- بالشكر لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد على حضوره البطولة والدعم الذي قدمه، كما أكد على دور والده الكبير، معتبرا أنه الداعم الأكبر له ومن دونه لم يكن ليستطيع تحقيق الميدالية الذهبية، على حد قوله.

وقال إبراهيم إن المنافسة كانت صعبة وتحتاج تركيزا كبيرا، واصفا شعوره بعد تحقيق هذا الإنجاز بأنه “لا يوصف” متمنيا أن يكون قدم مستوى طيبا للشعب القطري وللجميع.

وفي تغريدة له، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية، فخورين فيك”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن “الإنجاز التاريخي للرباع القطري جاء بعد رفعه مجموع 402 كيلوغرام في مجموع الخطف والنتر وهو رقم أولمبي جديد، وهي أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركة قطر في الألعاب الأولمبية”.

ووفق الوكالة، فإن هذه المشاركة هي الثانية لإبراهيم بعد دورة ريو الأولمبية 2016 في وزن 85 كيلوغراما، عندما حل سابعا وهو في عمر 18 عاما.

وتأهل إبراهيم إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد إحرازه ذهبية وزن 96 كيلوغراما في كأس قطر الدولية.

وانطلقت الدورة الأولمبية الذي تستضيفه اليابان في 23 من يوليو/ تموز الجاري، ويستمر حتى 8 من أغسطس/ آب المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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