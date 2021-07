للمرة الثالثة في تاريخها.. إيطاليا في نهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا (فيديو)

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوربية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 – 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، أمس الثلاثاء، على استاد (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

