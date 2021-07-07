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للمرة الثالثة في تاريخها.. إيطاليا في نهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا (فيديو)

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بوصولهم لنهائي يورو 2020 على حساب الإسبان (غيتي)
لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بوصولهم لنهائي يورو 2020 على حساب الإسبان (غيتي)
6/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202101:53 AM (مكة المكرمة)

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوربية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 – 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، أمس الثلاثاء، على استاد (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس).

وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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