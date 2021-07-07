للمرة الثالثة في تاريخها.. إيطاليا في نهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا (فيديو)

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوربية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 – 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، أمس الثلاثاء، على استاد (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain goes to penalties! A place in the final awaits. Who are you backing? 🤷#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

ومع استمرار التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

BREAKING: Italy Beats Spain In Penalties (4-2), Jorginho Seals The Game For Italy With A Cheeky Penalty! 👀🍿 BTW: Italy Heads To The Euro 2020 Final & Will Play The Winner of England vs. Denmark On Sunday. #ITAESP pic.twitter.com/PIRIJZIo9w — SFTY Network! (@SFTYNetwork) July 6, 2021

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس).

وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).