التونسية أنس جابر أول عربية تصل دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الاثنين، بفوزها 5-7 و6-1 و6-1 على المصنفة السابعة البولندية إيغا شيانتيك.

وخسرت أنس، 26 عاما، أربعة أشواط متتالية لتحسم منافستها البولندية المجموعة الأولى لصالحها. لكن اللاعبة العربية عادت وتفوقت بشكل كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.

وبدا وكأن إيغا تسيطر فعليا على مجريات المباراة التي بدأتها بصورة متوترة بعد أن حسمت المجموعة الأولى بضربة خلفية متميزة.

لكن أنس، المصنفة 21 في البطولة بدأت المجموعة الثانية بكل إصرار وقوة وكسرت أرسال إيغا في أول شوط وواصلت تفوقها ليزداد توتر المنافسة البولندية.

ومرة أخرى كسرت اللاعبة التونسية إرسال إيغا ثم أنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها واحدة منها بضربة أرسال من النوع الذي لا يرد لتتقدم 4-صفر وتحسم الفوز بالمجموعة بعد ذلك بكرة ساقطة متقنة.

"Did she really do that?!"

Just one of the many world-class plays from @Ons_Jabeur 💫#Wimbledon pic.twitter.com/7pNbFOhvOs

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021