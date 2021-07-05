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التونسية أنس جابر أول عربية تصل دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس (تويتر)
التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس (تويتر)
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202109:08 PM (مكة المكرمة)

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الاثنين، بفوزها 5-7 و6-1 و6-1 على المصنفة السابعة البولندية إيغا شيانتيك.

وخسرت أنس، 26 عاما، أربعة أشواط متتالية لتحسم منافستها البولندية المجموعة الأولى لصالحها. لكن اللاعبة العربية عادت وتفوقت بشكل كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.

وبدا وكأن إيغا تسيطر فعليا على مجريات المباراة التي بدأتها بصورة متوترة بعد أن حسمت المجموعة الأولى بضربة خلفية متميزة.

لكن أنس، المصنفة 21 في البطولة بدأت المجموعة الثانية بكل إصرار وقوة وكسرت أرسال إيغا في أول شوط وواصلت تفوقها ليزداد توتر المنافسة البولندية.

ومرة أخرى كسرت اللاعبة التونسية إرسال إيغا ثم أنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها واحدة منها بضربة أرسال من النوع الذي لا يرد لتتقدم 4-صفر وتحسم الفوز بالمجموعة بعد ذلك بكرة ساقطة متقنة.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة استمر تفوق اللاعبة التونسية لتتقدم 3-1 بفضل خطأ مزدوج من إيغا ثم تقدمت 5-1 قبل أن تحسم المباراة بضربة إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد وتتلقي تشجيعا هائلا من الجمهور الذي أعجب كثيرا بأدائها المليء بالحيوية والتنوع.

وبهذا تكون اللاعبة التونسية قد هزمت خلال البطولة الحالية ثلاث لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب كبرى بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، التي فازت بويمبلدون خمس مرات، والإسبانية غاربين موغوروزا، بطلة ويمبلدون 2017.

وأصبحت أنس جابر أول من يصل إلى دور الثمانية لبطولة ويمبلدون من لاعبي ولاعبات الدول العربية، منذ أن تأهل المصري إسماعيل الشافعي، المصنف 34 على العالم سابقا، لهذا الدور في البطولة عام 1974.

وستلتقي اللاعبة العربية في دور الثمانية مع لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة غدا الثلاثاء.

وكانت أنس أول عربية تتوج بلقب في بطولات المحترفات عندما فازت ببطولة برمنغهام في الشهر الماضي.

كما أنها تأهلت لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة في 2020.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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