غضب مصري على مواقع التواصل بعد الكشف عن نفقات البعثة الأولمبية

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن حجم الأموال المنفقة على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان.

وتداول ناشطون صورة تفيد بحجم الدعم المالي الذي قدمته الوزارة لمختلف الاتحادات الرياضية إلى جانب اللجنة الأولمبية المصرية، والذي تجاوز حسب الصورة المتداولة 300 مليون جنيه مصري (19.14 مليون دولار).

وكان شريف العريان أمين اللجنة الأولمبية قد صرح لقنوات محلية بأنه تم صرف ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري على البعثة بالكامل، مشيرا في الوقت نفسه غلى أنه رقم قليل مقارنة بما يتم صرفه على الرياضي الواحد في دول أخرى.

وتصدر وسم #حطب_والوزير_فضحوا_مصر قوائم الأكثر تداولا، حيث أشار مغردون إلى ما أسموه الفساد المالي في الرياضة، مؤكدين وجوب محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

#حطب_والوزير_فضحوا_مصر

خلال ١٠ ساعات ..من بدايه الاوليمبياد

خروج كل لاعبي مصر من اوليمبياد طوكيو من كل المنافسات

والعدد وصل ل ٢٧ لاعب

ولكن مين يحاسب الاخ هشام حطب علي هذا الفساد واهدار المال العام!!#حطب_والوزير_فضحوا_مصر pic.twitter.com/2QikEwUyXN — بلاش هرى !!! (@shaaban77) July 25, 2021

طبعا مفيش محاسبة للفاسدين والحرامية واموال من جيوب الشعب الغلبان مهدرة في الارض عشان نشجع الفساد ويجي غيرهم يسرق وينهب ودايره وبتدور#حطب_والوزير_فضحوا_مصر — ibrahim harb (@Ibrahim47432983) July 25, 2021

من سوف يحلسب حطب وصبحي عن اهدار كل تلك الاموال

هل من رقابه اداريه او حكومه عندها الشجاعه لمحاسبتهم

#حطب_والوزير_فضحوا_مصر pic.twitter.com/XbZksSQYNQ — Hany Hibaa (@hanyfahmyy) July 25, 2021

هو وزاره فاشله وبقائها اهدار للمال للعام وموظفيها مش مقتنعين بيها لا تقدم شىء للمجتمع ….القطاع الخاص افضل منها أعطوا الفرصه هيطلع ابطال ف كل المجالات .اجعله الوزاره جهه اشرافيه وتتابع التزام المؤسسات الرياضيه الخاصه بالقانون #حطب_والوزير_فضحوا_مصر — عبدالحميد (@8vT3FiVEoRKSQbb) July 25, 2021