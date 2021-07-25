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رياضة|مصر

غضب مصري على مواقع التواصل بعد الكشف عن نفقات البعثة الأولمبية

أعضاء من البعثة المصرية لأولمبياد طوكيو 2020 (غيتي)
أعضاء من البعثة المصرية لأولمبياد طوكيو 2020 (غيتي)
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202111:31 PM (مكة المكرمة)

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن حجم الأموال المنفقة على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان.

وتداول ناشطون صورة تفيد بحجم الدعم المالي الذي قدمته الوزارة لمختلف الاتحادات الرياضية إلى جانب اللجنة الأولمبية المصرية، والذي تجاوز حسب الصورة المتداولة 300 مليون جنيه مصري (19.14 مليون دولار).

وكان شريف العريان أمين اللجنة الأولمبية قد صرح لقنوات محلية بأنه تم صرف ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري على البعثة بالكامل، مشيرا في الوقت نفسه غلى أنه رقم قليل مقارنة بما يتم صرفه على الرياضي الواحد في دول أخرى.

وتصدر وسم #حطب_والوزير_فضحوا_مصر قوائم الأكثر تداولا، حيث أشار مغردون إلى ما أسموه الفساد المالي في الرياضة، مؤكدين وجوب محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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