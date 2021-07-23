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بعثة مصر.. أكرم توفيق رفع أذان الجمعة والعراقي ألقى الخطبة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي أكرم توفيق
لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي أكرم توفيق
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202110:04 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب الأولمبي المصري أكرم توفيق وهو يرفع أذان الظهر لصلاة الجمعة بمدينة ساوبورو اليابانية حيث تخوض البعثة المصرية منافسات الألعاب الأولمبية.

وأدى الفريق المصري صلاة الجمعة في إحدى القاعات المخصصة لذلك فيما ألقى اللاعب كريم العراقي الخطبة.

وتقام في مدينة سابورو فعاليات المجموعة الثالثة في نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

واستهلت مصر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، الخاصة بكرة القدم، بتعادل ثمين فرضته على نظيرتها إسبانيا، بدون أهداف، أمس الخميس، ضمن المجموعة الثالثة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية، الأحد المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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