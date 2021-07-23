بعثة مصر.. أكرم توفيق رفع أذان الجمعة والعراقي ألقى الخطبة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

انطلق أولمبياد طوكيو بحفل افتتاح استثنائي، اليوم الجمعة، واتسم بالبساطة ودخلت مسيرة الرياضيين الاستاد الوطني بابتسامات خلف الكمامات وسمح لرجل وسيدة بحمل الأعلام سويا لأول مرة.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب الأولمبي المصري أكرم توفيق وهو يرفع أذان الظهر لصلاة الجمعة بمدينة ساوبورو اليابانية حيث تخوض البعثة المصرية منافسات الألعاب الأولمبية.
وأدى الفريق المصري صلاة الجمعة في إحدى القاعات المخصصة لذلك فيما ألقى اللاعب كريم العراقي الخطبة.
وتقام في مدينة سابورو فعاليات المجموعة الثالثة في نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
نجم المنتخب #أكرم_توفيق يرفع الآذان والنجم #كريم_العراقي يُلقي خطبة الجمعة في #طوكيو pic.twitter.com/F9rRkHvkqd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2021
واستهلت مصر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، الخاصة بكرة القدم، بتعادل ثمين فرضته على نظيرتها إسبانيا، بدون أهداف، أمس الخميس، ضمن المجموعة الثالثة.
وسيواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية، الأحد المقبل.