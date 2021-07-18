الأهلي المصري يقسو على “كايزر تشيفز” بثلاثية ويتوّج بلقبه العاشر لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقبه العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3 / صفر في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقدّم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 53، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة طرد هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز نهاية الشوط الأول من المباراة.

وكان الأهلي صعد لهذا الدور بعدما تغلب على الترجي التونسي في الدور قبل النهائي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل “كايزر تشيفز” بعد فوزه على الوداد المغربي بهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعزّز الأهلي رقمه القياسي بصفته أكثر الأندية فوزا بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما توّج بلقبه العاشر.

وكان هذا الظهور هو الرابع عشر للأهلي في المباريات النهائية لدوري الأبطال.