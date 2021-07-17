على ملعب “أتاتورك”.. إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوربا 2023

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول.

⚽ The European club season kick-off, which includes the draws for the group stage of the #UCL, #UEL and #UECL will take place in Istanbul at the end of August in both the 2021/22 and 2022/23 seasons. pic.twitter.com/IbWaz55BbD — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

وقال الحساب الرسمي “لليويفا” على تويتر “بعد نقل نهائي 2021 من اسطنبول إلى بورتو، ستنظم اسطنبول النهائي في عام 2023”.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be: 🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

كما قرر “يويفا” منح مدينة إسطنبول شرف استضافة أحداث قرعة دور المجموعات للمسابقات القارية في الموسمين القادمين.

وذكر “يويفا” في تغريدة منفصلة “انطلاق موسم الأندية الأوربية والذي يتضمن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي ودوري المؤتمرات الأوربية، ستقام في إسطنبول نهاية أغسطس/آب في كل من موسمي 2021/22 و2022/23”.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2020 /2021 في إسطنبول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت في نقله إلى مدينة بورتو في البرتغال، حيث فاز تشيلسي الإنجليزي على جاره مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل وظفر باللقب.

جدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوربا نسخة 2022 ستقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.