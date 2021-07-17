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على ملعب “أتاتورك”.. إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوربا 2023

الاتحاد الأوربي لكرة القدم أعلن إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2023 على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول (مواقع التواصل)
الاتحاد الأوربي لكرة القدم أعلن إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2023 على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول (مواقع التواصل)
16/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202112:32 AM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول.

وقال الحساب الرسمي “لليويفا” على تويتر “بعد نقل نهائي 2021 من اسطنبول إلى بورتو، ستنظم اسطنبول النهائي في عام 2023”.

كما قرر “يويفا” منح مدينة إسطنبول شرف استضافة أحداث قرعة دور المجموعات للمسابقات القارية في الموسمين القادمين.

وذكر “يويفا” في تغريدة منفصلة “انطلاق موسم الأندية الأوربية والذي يتضمن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي ودوري المؤتمرات الأوربية، ستقام في إسطنبول نهاية أغسطس/آب في كل من موسمي 2021/22 و2022/23”.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2020 /2021 في إسطنبول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت في نقله إلى مدينة بورتو في البرتغال، حيث فاز تشيلسي الإنجليزي على جاره مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل وظفر باللقب.

جدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوربا نسخة 2022 ستقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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