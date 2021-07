على ملعب “أتاتورك”.. إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوربا 2023

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول.

⚽ The European club season kick-off, which includes the draws for the group stage of the #UCL, #UEL and #UECL will take place in Istanbul at the end of August in both the 2021/22 and 2022/23 seasons. pic.twitter.com/IbWaz55BbD

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021