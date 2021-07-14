تركيا تستدعي سفير اليونان في خلاف بشأن فريق “غالاطة سراي”

استدعت تركيا سفير اليونان لدى أنقرة، الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية لتقديم “احتجاج شديد” على معاملة فريق غالاطة سراي لكرة القدم قبل مباراة في أثينا، أمس الإثنين.

وقال النادي التركي إن فريقه قرر الانسحاب من المباراة الودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيريوس والعودة إلى بلاده بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين.

جاء ذلك في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا على تحسين العلاقات بينهما واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ خمس سنوات.

وتأتي مساعي تحسين العلاقات بعد توترات حدثت العام الماضي بسبب نزاعات على موارد الطاقة وحقوق السيادة في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر إن الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة وقالت وزارته إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بشأن الواقعة.

ووصف فريق غالاطة سراي الواقعة بأنها “تمييز واضح ضد فريق تركي” مضيفا أن المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل وطلبوا إجراء فحوص أخرى.

وأضاف أن مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه ووضعوا عقبات أمامهم، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة.

وقال النادي في بيان إن السلطات اليونانية طلبت من لاعبي النادي الذين أنهوا إجراءات جواز السفر النزول من الحافلة وإجراء الاختبارات مرة أخرى رغم وجود بروتوكول الاعتراف باختبارات كورونا بين البلدين.

وذكر بيان النادي، أنه وبعد الانتظار مدة ساعتين تقريبا في المطار، من دون التوصل إلى حل للمشكلة قرر الفريق البدء بإجراءات العودة إلى إسطنبول. ونشر النادي صورا لفريقه خلال تواجده في مطار أثينا.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler 📸 pic.twitter.com/cs3J2MeZxF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

Atina Büyükelçimiz Sn. Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti. pic.twitter.com/wnkikkLL2a — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس إن المباراة الودية التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، لا تأتي في إطار حدث دولي وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع.

وأضاف أن الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني. وتابع قائلا “نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني”.