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رياضة|الأرجنتين

أبناء ميسي يحتفلون بفوز الأرجنتين في كوبا أمريكا (فيديو)

أطفال ميسي يحتفلون بفوز أبيهم ببطولة كوبا أمريكا (موافع التواصل)
أطفال ميسي يحتفلون بفوز أبيهم ببطولة كوبا أمريكا (موافع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202108:39 PM (مكة المكرمة)

نشرت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيديو لأطفاله لحظة احتفالهم بتحقيق الأرجنتين للقب كوبا أمريكا، بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، السبت الماضي.

وشاركت انتونيلا عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو قصير لأبناء ميسي الثلاثة وهم يحتفلون ويهتفون باسم الأرجنتين، عقب تحقيق والدهم وقائد المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين حيث حصد قرابة 9 ملايين مشاهدة وأكثر من 43 ألف تعليق، إلى جانب تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وفازت الأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد فوزها على صاحبة الأرض البرازيل 1-0 بهدف نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.

تجديد العقد

وذكرت صحيفة لا بانجوارديا وشبكة إي.إس.بي.إن، اليوم الأربعاء، أن ميسي بصدد الاستمرار مع برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتوقيع عقد جديد لخمس سنوات، إذ من المنتظر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني الكبير أجره.

وانتهت عمليا علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكتالوني المستمرة منذ 21 عاما الشهر الماضي وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.

ومنذ تولى جوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول النادي تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، إن الرابطة لن تظهر أي تساهل مع برشلونة الذي يبلغ إجمالي ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار).

وكان عقد ميسي الأخير، الذي وقعه في 2017، الأعلى قيمة في عالم الرياضة طبقا لتقرير في صحيفة إل موندو، في يناير/كانون الثاني.

ويحاول النادي إعادة بناء تشكيلته وباع بالفعل جونيور فيربو وجان-كلير توديبو وكارلس ألينيا من أجل إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرغيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك جارسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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