تركيا تنتقد معاملة اليونان لـ”غلطة سراي” والفريق يقرر الانسحاب

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش معاملة اليونان التعسفية حيال فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم.

جاء ذلك ردا على سؤال حول طلب السلطات اليونانية من الفريق التركي إجراء اختبارات PCR جديدة في مطار أثينا رغم إبراز الفريق اختبارات نتيجتها سلبية.

وقال بيليغتش إن عدم اعتبار الاختبارات التي أبرزها الفريق سارية وطلب إجراء اختبارات جديدة من كافة أعضائه يعتبر تصرفا بعيدا عن اللياقة وحسن النية.

ولفت بيلغيتش إلى أن فريق غلطة سراي كان محقا في قرار العودة إلى تركيا إثر المعاملة السيئة والتعسفية التي لقيها.

وأكد أن استقبال اليونان لنادي غلطة سراي أحد أعرق الفرق التركية بهذا الشكل يعكس مدى تعصبها ضد تركيا حتى في مجال الرياضة.

وقال النادي التركي إن فريقه لكرة القدم قرر الانسحاب من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس والعودة إلى بلاده بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين.

وعاد نادي غلطة سراي التركي أمس الإثنين من اليونان لرفض السلطات اليونانية اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا والتعامل السيء مع الفريق.

For your daily dose of Greek-Turkish drama: Galatasaray pulled out of a friendly soccer match against Olympiakos and returned home on Monday after Greek officials refused to accept the players’ PCR tests and asked them to take new ones https://t.co/84xTjTzb7B

— Daphne Papadopoulou (@daphnenews) July 13, 2021