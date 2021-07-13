تركيا تنتقد معاملة اليونان لـ”غلطة سراي” والفريق يقرر الانسحاب

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش معاملة اليونان التعسفية حيال فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم.

جاء ذلك ردا على سؤال حول طلب السلطات اليونانية من الفريق التركي إجراء اختبارات PCR جديدة في مطار أثينا رغم إبراز الفريق اختبارات نتيجتها سلبية.

وقال بيليغتش إن عدم اعتبار الاختبارات التي أبرزها الفريق سارية وطلب إجراء اختبارات جديدة من كافة أعضائه يعتبر تصرفا بعيدا عن اللياقة وحسن النية.

ولفت بيلغيتش إلى أن فريق غلطة سراي كان محقا في قرار العودة إلى تركيا إثر المعاملة السيئة والتعسفية التي لقيها.

وأكد أن استقبال اليونان لنادي غلطة سراي أحد أعرق الفرق التركية بهذا الشكل يعكس مدى تعصبها ضد تركيا حتى في مجال الرياضة.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Galatasaray Futbol Takımımıza Atina Havalimanı’nda Yapılan Kötü Muamele Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/j68aXMm020 pic.twitter.com/4TaiINjSVp — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 12, 2021

وقال النادي التركي إن فريقه لكرة القدم قرر الانسحاب من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس والعودة إلى بلاده بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين.

وعاد نادي غلطة سراي التركي أمس الإثنين من اليونان لرفض السلطات اليونانية اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا والتعامل السيء مع الفريق.

For your daily dose of Greek-Turkish drama: Galatasaray pulled out of a friendly soccer match against Olympiakos and returned home on Monday after Greek officials refused to accept the players’ PCR tests and asked them to take new ones https://t.co/84xTjTzb7B — Daphne Papadopoulou (@daphnenews) July 13, 2021

وطلبت السلطات اليونانية من لاعبي النادي الذين أنهوا إجراءات جواز السفر النزول من الحافلة وإجراء الاختبارات مرة أخرى رغم وجود بروتوكول الاعتراف باختبارات كورونا بين البلدين.

وذكر بيان النادي أنه وبعد الانتظار مدة ساعتين تقريبا في المطار من دون التوصل إلى حل للمشكلة قرر الفريق البدء بإجراءات العودة إلى إسطنبول.

تشاووش أوغلو يبحث الأمر مع نظيره اليوناني

من جانبه أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مساء أمس الإثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال تشاووش أوغلو على تويتر إن الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة.

Bugün @GalatasaraySK Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 12, 2021

جاء ذلك في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا لتحسين العلاقات بينهما واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ 5 سنوات.

وتأتي مساعي تحسين العلاقات بعد توترات حدثت في العام الماضي بسبب نزاعات على موارد الطاقة وحقوق السيادة في البحر المتوسط.

بناء على أوامر

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس إن المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لا تأتي في إطار حدث دولي وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع.

وأضاف أن الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني، وتابع قائلا “نظرا لرفضهم مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني”.

ردود فعل غاضبة

وأثارت طريقة تعامل اليونان مع الفريق التركي ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وغردت صاحبة هذا الحساب قائلة “لم تحترم اليونان أكبر ناد رياضي في تركيا، لقد جعلونا ننتظر في المطار لساعات، فهل نصمت بسبب عدم الاحترام هذا؟”.