البث الحي
رياضة

إيطاليا بطلا لأمم أوربا للمرة الثانية بعد الفوز على إنجلترا (فيديو)

إيطاليا تفوز بكأس أوربا لكرة القدم يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا (رويترز)
إيطاليا تفوز بكأس أوربا لكرة القدم يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا (رويترز)
11/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202101:36 AM (مكة المكرمة)

توجت إيطاليا للمرة الثانية، اليوم الأحد، بلقب بطولة أمم أوربا لكرة القدم 2020 بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنجلترا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في استاد ويمبلي.

وكان الحارس جيانلويجي دوناروما بطل الفريق الإيطالي في ركلات الترجيح، حيث أهدر البديلان ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وكذلك بوكايو ساكا ثلاث ركلات ترجيح لإنجلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مغواير.

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي، الذي أحرز هدف التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا.

ووضع لوك شو إنجلترا في المقدمة عندما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوربا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك دوناروما حارس إيطاليا.

لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.

وظلت إنجلترا بدون أي لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم عام 1966 على أرضها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

للمرة الثالثة في تاريخها.. إيطاليا في نهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا (فيديو)

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوربية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

6/7/2021
المزيد من رياضة

قبل ساعات من مباراة إنجلترا وإيطاليا.. مخاوف من تصاعد وتيرة العنف المنزلي

الهتاف الشعبي لمشجعي المنتخب الإنجليزي &#34;إنها ستعود للمنزل&#34; يمكن أن يفهم في إطار التهديد لضحايا العنف المنزلي (رويترز)

كوبا أمريكا.. الأرجنتين تحرز اللقب في أول تتويج لميسي مع منتخب بلاده

ميسي يحمل الكأس مع أفراد المنتخب الأرجنتيني (غيتي)

فصل مشجعة إنجليزية من عملها ادعت المرض لتحضر مباراة

حصلت نينا (يمين) على إجازة مرضية لتشاهد المباراة من الملعب (موافع التواصل)

اتحاد الكرة الفلسطيني يندد بلعب برشلونة في القدس المحتلة.. ما القصة؟

نادي برشلونة الإسباني (غيتي)
الأكثر قراءة

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (رويترز)

مأساة تعيد مجزرة سيارة الترحيلات للواجهة.. ماذا حدث لـ 25 معتقلة في مصر؟ (فيديو)

هيثم غنيم:سيارات الترحيلات في مصر سيئة التهوية ومصنوعة من الحديد والصفيح المبطن (مواقع التواصل)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة
مقالات

الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي