إيطاليا بطلا لأمم أوربا للمرة الثانية بعد الفوز على إنجلترا (فيديو)

توجت إيطاليا للمرة الثانية، اليوم الأحد، بلقب بطولة أمم أوربا لكرة القدم 2020 بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنجلترا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في استاد ويمبلي.

المنتخب الإيطالي يحتفل بلقبه الثاني في بطولة أمم أوروبا

#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/YvfNxOGPPh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021

وكان الحارس جيانلويجي دوناروما بطل الفريق الإيطالي في ركلات الترجيح، حيث أهدر البديلان ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وكذلك بوكايو ساكا ثلاث ركلات ترجيح لإنجلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مغواير.

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي، الذي أحرز هدف التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا.

ووضع لوك شو إنجلترا في المقدمة عندما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوربا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك دوناروما حارس إيطاليا.

لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.

وظلت إنجلترا بدون أي لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم عام 1966 على أرضها.