كوبا أمريكا.. الأرجنتين تحرز اللقب في أول تتويج لميسي مع منتخب بلاده

حقق ليونيل ميسي أول لقب كبير بقميص بلاده الأبيض والسماوي بفوز الأرجنتين 1-صفر على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس السبت.

وفاز مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات وهو رقم قياسي ويعد على نطاق واسع أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، بجانب بيليه ومواطنه دييغو مارادونا.

لكن عدم فوزه بلقب دولي مع الأرجنتين ترك دائما علامة بجانب اسمه في قائمة أعظم اللاعبين على مر العصور.

غير أن هذه العلامة ستحذف الآن بعد مباراة مشوبة بالعواطف في نهائي كوبا أمريكا باستاد ماراكانا تحددت نتيجتها بهدف في الشوط الأول عن طريق أنخيل دي ماريا.

وقدم ميسي مباراة هادئة بمقاييسه العالية وأهدر فرصة ذهبية قبل دقيقتين على النهاية عندما تعثر وهو منفرد بالحارس.

لكن سجلات التاريخ ستدون أنه أنهى البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف كما تقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.

والأكثر أهمية أن ميسي أصبح الآن بطلا على المستوى الدولي بعد خسارته في 4 مباريات نهائية سابقة، بواقع 3 مباريات نهائية في كوبا أمريكا فضلا عن نهائي كأس العالم 2014.

#CopaAmérica 🏆 ¡A los pies de la copa! Enorme festejo del plantel argentino con su gente 🇦🇷 🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/Sgr48GOBkR — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

ونزل الأرجنتينيون إلى الشوارع للاحتفال بالفوز، وهو أول لقب كبير للمنتخب الأرجنتيني منذ 1993. واحتفل التلفزيون الأرجنتيني باللقب باعتباره ملكا لميسي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في حالة رائعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وسجل 4 أهداف – من بينهم هدفان من ركلاته الحرة المميزة – وصنع 5 أهداف أخرى، وهو أعلى رقم في البطولة.

ووضع الانتصار حدا لمسيرته البائسة على المستوى الدولي كما توج انتفاضة رائعة.

وكان ميسي حزينا للغاية بعد الخسارة أمام تشيلي بركلات الترجيح في نهائي كوبا أمريكا 2016، عقب الهزيمة بالطريقة ذاتها أمام المنافس ذاته في العام السابق، إلى حد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وتراجع ميسي عن قراره بعد أسابيع لاحقة وساعد المنتخب الأرجنتيني متذبذب المستوى على التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا حيث خرج مرة أخرى من دور الستة عشر على يد فرنسا البطلة في نهاية المطاف.

#CopaAmérica 🏆 ¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina 🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

وفشل ميسي في التسجيل خلال الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول مكانه بين عظماء اللعبة.

ولم يعد هذا السؤال مطروحا بالتأكيد بعد انتصاره يوم السبت في ريو دي جانيرو.

وأقيمت المباراة النهائية بين الخصمين الأزليين فجر اليوم الأحد على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وسجل منتخب الأرجنتين هدف المباراة الوحيد، عبر نجمه أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز توّج المنتخب الأرجنتيني مساعيه المستمرة منذ 28 عاما لتحقيق بطولة دولية.