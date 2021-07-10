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رياضة|بريطانيا

فصل مشجعة إنجليزية من عملها ادعت المرض لتحضر مباراة

حصلت نينا (يمين) على إجازة مرضية لتشاهد المباراة من الملعب (موافع التواصل)
حصلت نينا (يمين) على إجازة مرضية لتشاهد المباراة من الملعب (موافع التواصل)
9/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202112:11 AM (مكة المكرمة)

لم يتسبب هدف التعادل الذي سجله لاعب دنماركي في مرماه خلال مباراة نصف نهائي أمم أوربا ضد إنجلترا في حزن كبير لمشجعي بلاده فقط، بل كان أيضا سببا في حزن مشجعة إنجليزية منافسة.

فقد فصلت إحدى الشركات البريطانية مشجعة حصلت على إجازة مرضية وحضرت مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي أمم أوربا.

وذكرت صحف ومواقع بريطانية أن مدير الموظفة قرر فصلها من العمل بعد أن شاهدها عبر التلفزيون وهي تحتفل في الملعب بتسجيل منتخب بلادها لهدف التعادل في المباراة التي فاز بها وصعد إلى المباراة النهائية.

وأضافت أن الموظفة نينا فاروقي (37 عاما) قررت ادعاء المرض بعد أن عرضت عليها إحدى صديقاتها حضور المباراة في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نينا أنها لم تتوقع أن تظهر على شاشات التلفزيون.

كما نقلت عن الشركة أن نينا لم تترك أمامها سوى أن تفصلها لأنها كذبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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