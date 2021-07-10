فصل مشجعة إنجليزية من عملها ادعت المرض لتحضر مباراة

لم يتسبب هدف التعادل الذي سجله لاعب دنماركي في مرماه خلال مباراة نصف نهائي أمم أوربا ضد إنجلترا في حزن كبير لمشجعي بلاده فقط، بل كان أيضا سببا في حزن مشجعة إنجليزية منافسة.

فقد فصلت إحدى الشركات البريطانية مشجعة حصلت على إجازة مرضية وحضرت مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي أمم أوربا.

وذكرت صحف ومواقع بريطانية أن مدير الموظفة قرر فصلها من العمل بعد أن شاهدها عبر التلفزيون وهي تحتفل في الملعب بتسجيل منتخب بلادها لهدف التعادل في المباراة التي فاز بها وصعد إلى المباراة النهائية.

وأضافت أن الموظفة نينا فاروقي (37 عاما) قررت ادعاء المرض بعد أن عرضت عليها إحدى صديقاتها حضور المباراة في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نينا أنها لم تتوقع أن تظهر على شاشات التلفزيون.

كما نقلت عن الشركة أن نينا لم تترك أمامها سوى أن تفصلها لأنها كذبت.