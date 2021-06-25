البث الحي
رياضة|فرنسا

حلم أصبح حقيقة.. تداول واسع لصورة تجمع رونالدو ومبابي

مبابي (يمين) ينظر إلى رونالدو (يسار) (مواقع التواصل)
مبابي (يمين) ينظر إلى رونالدو (يسار) (مواقع التواصل)
24/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202101:01 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة تبديل القمصان بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كليان مبابي عقب المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الأمم الأوربية (يورو 2020).

وأثارت الصورة اهتماما واسعا بعد أن نشرها الحساب الرسمي للبطولة على تويتر.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل صورا تظهر مبابي عندما كان طفلا وصور كريستيانو رونالدو تغطي جدران غرفته وصورة له وهو صغير مع رونالدو.

وقال آخرون إن الصورة تمثل انتقال الراية من جيل رونالدو وميسي إلى الجيل الجديد بقيادة مبابي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

هل كرة القدم عائق في نهضة الأمة الإسلامية؟ عمر عبد الكافي يرد (فيديو)

الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة)

تونسية تفوز بأول لقب عربي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات (فيديو)

البطلة التونسية أنس جابر (غيتي)

قطر: مساع لتوفير مليون جرعة لقاح كورونا لمشجعي مونديال 2022

شعار بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ (رويترز)

الأهلي المصري يهزم الترجي التونسي بهدف في عقر داره ويضع قدما في النهائي الأفريقي (فيديو)

الأهلي يعود من أرض الترجي بفوز ثمين ويقترب من النهائي
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا