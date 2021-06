حلم أصبح حقيقة.. تداول واسع لصورة تجمع رونالدو ومبابي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة تبديل القمصان بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كليان مبابي عقب المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الأمم الأوربية (يورو 2020).

وأثارت الصورة اهتماما واسعا بعد أن نشرها الحساب الرسمي للبطولة على تويتر.

Round of 16 ✅ Cristiano Ronaldo & Kylian Mbappe 😀#EURO2020 pic.twitter.com/tHVGhSdzp1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل صورا تظهر مبابي عندما كان طفلا وصور كريستيانو رونالدو تغطي جدران غرفته وصورة له وهو صغير مع رونالدو.

From fanboy to this Kylian Mbappe & Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/eA2Cf2devE — SUKAN STAR (@sukanstar) June 24, 2021

Look how Mbappe is looking at Ronaldo. He adores him. pic.twitter.com/Wnb7TbNQHu — Deji Faremi (@deejayfaremi) June 23, 2021

وقال آخرون إن الصورة تمثل انتقال الراية من جيل رونالدو وميسي إلى الجيل الجديد بقيادة مبابي.

مبابي…الخليفة الُمنتظر، الأوحد، لاستلام راية تكسير الأرقام بعد رونالدو وميسي pic.twitter.com/jnu0jhuSkP — ⭐️كريم⭐️ (@KarimRizk8) June 23, 2021

مبابي وهو صغير كان يعلق صور رونالدو على جدار غرفته ويعتبره مثاله الاعلى .. اليوم يتبادل القمصان معه♥️ لا تيأس من تحقيق حلمك إعمل لأجله" pic.twitter.com/pfNLRqEgE0 — الكوتش عمار 45🏆 (@3m__1) June 23, 2021

The GOAT showing his kid the way. Ronaldo x Mbappe 🐐 pic.twitter.com/J5UcXmUbFy — Sergio ⭐ (@sergio_de_ennin) June 23, 2021