قطر: مساع لتوفير مليون جرعة لقاح كورونا لمشجعي مونديال 2022

قالت قطر، اليوم الأحد، إنها تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمشجعي منتخبات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في تصريحات صحفية إنه بسبب احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فإن قطر تجري مفاوضات حاليا مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم.

وأضاف أن قطر لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وتابع رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة وتعمل حاليا على إعادة الحياة إلى طبيعتها مع التراجع عن بعض الإغلاقات التي فرضتها في وقت سابق لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء إنّ ما يقارب 72% من إجمالي المسجّلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح.

واستضافت قطر عددا من الأحداث الرياضية العالمية الهامة على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا في الأشهر الماضية ولم تسمح بدخول الملاعب إلا للمقيمين داخلها ممن تلقوا جرعتي اللقاح بشكل كامل.