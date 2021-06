البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطف الأبصار بلمسات سحرية أمام ألمانيا (فيديو)

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بقدراته الفنية العالية ولمساته السحرية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب الألماني، أمس السبت، في بطولة كأس أمم أوربا (يورو 2020) على الرغم من خسارة البرتغال في اللقاء بنتيجة 4-2.

واختار الحساب الرسمي للبطولة على “تويتر” لمسة ساحرة بالكعب نفذها (الدون) لتكون أفضل لمسة في المباريات الثلاث التي لُعبت، السبت، في البطولة القارية.

وحظيت اللقطة التي تظهر قدرات رونالدو وسيطرته على تفاعل كبيرعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتغرديات بمئات الآلاف.

ولم يتوقف تألق اللاعب (36 عاما) عند هذا الحد، إذ أذهل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بقدراته البدنية الفائقة، بعد أن تمكن من تسجيل هدف مميز حين انطلق في هجمة مرتدة من مرمى فريقه إلى مرمى المنتخب الألماني محرزا هدفا في أقل من 15 ثانية.

36-year-old Cristiano Ronaldo cleared the ball from his own box and sprinted ahead of everyone on the pitch to score the opening goal for Portugal in less than 15 seconds 😳

That mentality. pic.twitter.com/YK8nnK97Vy

— ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021