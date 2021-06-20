البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطف الأبصار بلمسات سحرية أمام ألمانيا (فيديو)

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بقدراته الفنية العالية ولمساته السحرية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب الألماني، أمس السبت، في بطولة كأس أمم أوربا (يورو 2020) على الرغم من خسارة البرتغال في اللقاء بنتيجة 4-2.

واختار الحساب الرسمي للبطولة على “تويتر” لمسة ساحرة بالكعب نفذها (الدون) لتكون أفضل لمسة في المباريات الثلاث التي لُعبت، السبت، في البطولة القارية.

وحظيت اللقطة التي تظهر قدرات رونالدو وسيطرته على تفاعل كبيرعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتغرديات بمئات الآلاف.

ولم يتوقف تألق اللاعب (36 عاما) عند هذا الحد، إذ أذهل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بقدراته البدنية الفائقة، بعد أن تمكن من تسجيل هدف مميز حين انطلق في هجمة مرتدة من مرمى فريقه إلى مرمى المنتخب الألماني محرزا هدفا في أقل من 15 ثانية.

36-year-old Cristiano Ronaldo cleared the ball from his own box and sprinted ahead of everyone on the pitch to score the opening goal for Portugal in less than 15 seconds 😳 That mentality. pic.twitter.com/YK8nnK97Vy — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

إلا أن تلك القدرات المذهلة واللمسات السحرية لم تمكن منتخب بلاده من الفوز بالمباراة التي انتهت برباعية للماكينات الألمانية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15 ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن جوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم دييغو غوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

واستعاد المنتخب الألماني -الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف- توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم بهدف، وحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3/ صفر.

وحقق المنتخب الألماني،أمس السبت، الانتصار الخامس على التوالي أمام نظيره البرتغالي وكان آخر انتصار للبرتغال في سجل مباريات الفريقين في دور المجموعات بكأس الأمم الأوربية 2000 وكان بنتيجة 3/ صفر.

وكان الهدف الذي سجله رونالدو، السبت، هو الأول له في شباك المنتخب الألماني حيث لم ينجح في التسجيل خلال أربع مباريات سابقة أمام ألمانيا، وكان أولها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2006 والتي انتهت بفوز المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي 3/ 1.

ورفع رونالدو رصيده في البطولة الحالية إلى ثلاثة أهداف، وقد عادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب أوربي يسجل في البطولات الكبرى حيث سجل بذلك 19 هدفا في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوربية.

مهارات خاصة من كريستيانو رونالدو 🤩🔥#EURO2020pic.twitter.com/jwvzM6q6vt — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 20, 2021

رونالدو يستعرض مهاراته أمام روديجير في مباراة البرتغال وألمانيا 🇩🇪🆚🇵🇹 pic.twitter.com/aSQfVGCVFA — Yallakora (@Yallakoranow) June 19, 2021

My GOAT😍😍… Ruidiger better rest e Don do .. 😂😂 https://t.co/bxfJIqHTYX — Ted_Cruize (@bib_ted) June 20, 2021

When you are good, you are good. https://t.co/HSWUern8aX — musheba manyando (@MushebaM3) June 20, 2021