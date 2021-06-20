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رياضة|ألمانيا

البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطف الأبصار بلمسات سحرية أمام ألمانيا (فيديو)

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (غيتي)
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (غيتي)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202107:10 PM (مكة المكرمة)

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بقدراته الفنية العالية ولمساته السحرية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب الألماني، أمس السبت، في بطولة كأس أمم أوربا (يورو 2020) على الرغم من خسارة البرتغال في اللقاء بنتيجة 4-2.

 

واختار الحساب الرسمي للبطولة على “تويتر” لمسة ساحرة بالكعب نفذها (الدون) لتكون أفضل لمسة في المباريات الثلاث التي لُعبت، السبت، في البطولة القارية.

وحظيت اللقطة التي تظهر قدرات رونالدو وسيطرته على تفاعل كبيرعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتغرديات بمئات الآلاف.

ولم يتوقف تألق اللاعب (36 عاما) عند هذا الحد، إذ أذهل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بقدراته البدنية الفائقة، بعد أن تمكن من تسجيل هدف مميز حين انطلق في هجمة مرتدة من مرمى فريقه إلى مرمى المنتخب الألماني محرزا هدفا في أقل من 15 ثانية.

 

إلا أن تلك القدرات المذهلة واللمسات السحرية لم تمكن منتخب بلاده من الفوز بالمباراة التي انتهت برباعية للماكينات الألمانية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15 ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن جوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم دييغو غوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

واستعاد المنتخب الألماني -الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف- توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم بهدف، وحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3/ صفر.

وحقق المنتخب الألماني،أمس السبت، الانتصار الخامس على التوالي أمام نظيره البرتغالي وكان آخر انتصار للبرتغال في سجل مباريات الفريقين في دور المجموعات بكأس الأمم الأوربية 2000 وكان بنتيجة 3/ صفر.

وكان الهدف الذي سجله رونالدو، السبت، هو الأول له في شباك المنتخب الألماني حيث لم ينجح في التسجيل خلال أربع مباريات سابقة أمام ألمانيا، وكان أولها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2006 والتي انتهت بفوز المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي 3/ 1.

ورفع رونالدو رصيده في البطولة الحالية إلى ثلاثة أهداف، وقد عادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب أوربي يسجل في البطولات الكبرى حيث سجل بذلك 19 هدفا في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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