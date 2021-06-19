الأهلي المصري يهزم الترجي التونسي بهدف في عقر داره ويضع قدما في النهائي الأفريقي (فيديو)

وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على مضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون مقابل، السبت، في ذهاب الدور نصف نهائي من المسابقة القارية.

وسجل حامل اللقب هدفه الوحيد في الدقيقة 67 إثر تمريرة رائعة من المالي أليو ديانج الذي وضع زميله محمد شريف في موقف انفراد بالمرمى ليضرب الأخير مصيدة التسلل ويضع الكرة في الشباك.

وكان ملعب “حمادي العقربي” في رادس التونسية قد شهد أحداث شغب قبل انطلاق المباراة بعد أن حاول رجال الأمن منع الجماهير التي لا تحمل شهادة فحص فيروس كورونا من دخول المدرجات.

وتوافد عدد كبير من الجمهور إلى الملعب، يفوق العدد المسموح به من قبل الاتحاد الأفريقي والمحدد بـ 5 آلاف مشجع، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الوضع.

وتسببت هذه الأحداث في تأخير بداية المباراة أكثر من ساعة بعدما قرر الطاقم التحكيمي تأجيلها لحين استقرار الوضع والسيطرة على الجماهير.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب القاهرة الدولي لخوض مواجهة الإياب، حيث يجب على الترجي تقديم أداء كبير والخروج بنتيجة الفوز ليتجنب الإقصاء، في حين يمتلك الأهلي خيارات أكبر ويعتبر الأوفر حظا في الوصول للدور النهائي.