محطم الأرقام القياسية.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على المجر ويدخل التاريخ (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو هدفين قرب النهاية، الثلاثاء، ليساعد البرتغال على الفوز بثلاثية نظيفة على المجر أمام 67 ألف متفرج في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوربا.

وتعاملت المجر بنجاح مع ضغط مبكر من البرتغال في منافسات المجموعة السادسة وسجلت هدفا ألغاه الحكم قبل هدف التقدم للبرتغال بواسطة رفائيل جيريرو بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 84.

وحسم القائد رونالدو الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوربا برصيد عشرة أهداف قبل أن يعزز سجله ويصل إلى 11 هدفا في الوقت بدل الضائع.

وقال رونالدو “كانت مباراة صعبة جدا، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف. كان من المهم تحقيق الفوز لبدء البطولة بثقة، والآن نحن نريد مواصلة الانتصارات”.

وأضاف فرناندو سانتوس مدرب البرتغال “لو كنا سجلنا بشكل مبكر كانت الأمور ستصبح أسهل علينا. أهدرنا بعض الفرص ثم مرت بعض اللحظات الحرجة، لكنا تماسكنا مجددا وأنهينا المباراة بشكل رائع”.

وسبق أن تعادل الفريقان 3-3 في واحدة من أفضل مباريات بطولة أوربا 2016 ورغم أن عدد الأهداف كان أقل هذه المرة، فإن الأجواء كانت حماسية مع امتلاء استاد بوشكاش بالمشجعين.

وانعكس حماس المدرجات على أرض الملعب ولعبت البرتغال بقوة وبشكل مباشر وأرسلت تمريرات طويلة إلى ثلاثي الهجوم.

وحصل ديوغو غوتا على أول فرصة خطيرة للبرتغال وسدد من حافة المنطقة كرة أنقذها الحارس بيتر غولاتشي، لكن رونالدو شعر بالغضب لأنه كان في موقف أفضل للتسجيل.

فرصة رونالدو

وأهدر رونالدو فرصة سهلة للتسجيل قبل الاستراحة بعد تمريرة من برونو فرنانديز حيث كان أمام المرمى مباشرة.

ولم تفعل المجر الكثير في الجانب الهجومي لكنها ضغطت بشكل متقدم لمنع البرتغال من صناعة الفرص.

وكاد بيبي مدافع البرتغال المخضرم أن يسجل في بداية الشوط الثاني عن طريق ضربة رأس بعد ركلة ركنية من فرنانديز، لكن الحارس غولاتشي أنقذها قبل أن يتعامل بنجاح مع تسديدة فرنانديز.

وأشعل البديل سابوتش شون حماس المشجعين في الاستاد في الدقيقة 80 عندما وضع الكرة في شباك الحارس روي باتريسيو لكن الحكم المساعد أشار إلى التسلل ليوقف احتفالات أصحاب الأرض.

وبعد ذلك بقليل، سدد جيريرو كرة أرضية من داخل المنطقة وأبدلت اتجاهها في المدافع ويلي أوربان ودخلت المرمى.

وتعرض رفائيل سيلفا لاعب البرتغال لخطأ داخل المنطقة ليسمح لرونالدو بتعويض الفرصة المهدرة ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتبادل رونالدو الكرة ببراعة مع سيلفا ثم راوغ الحارس غولاتشي ووضع الكرة بسهولة في الشباك في يوم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوربا 5 مرات كما أنه بات أكثر اللاعبين مشاركة في عدد المباريات في تاريخ المسابقة.

وقال أتيلا سالاي مدافع المجر “هذا أمر محبط جدا. دافعنا بشكل رائع وعمل الفريق بأكمله بشكل رائع وبذلنا قصارى جهدنا”.

وستلعب المجر في الجولة المقبلة مع فرنسا بطلة العالم في استاد بوشكاش بينما تصطدم البرتغال بألمانيا في ميونخ.