سخرية من “أسوأ تسديدة” في تاريخ رونالدو (فيديو)

اشترت شركة مراهنات شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية مقطع تسديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة حرة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسرائيلي.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو الهدف الثاني لفريقه.
Ronaldo SENT this free kick 😳 pic.twitter.com/qw6FZDFuYn
— ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021
ووصفت صحف أوربية عدة تسديدة رونالدو بأنها أسوأ ركلة حرة خلال مسيرته مع كرة القدم.
RONALDOOOOOOOO pic.twitter.com/RK5gjfVyoP
— #9 (@NineRole) June 9, 2021
وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التسديدة، وقال بعضهم إن الكرة ما زالت مفقودة، فيما قال آخرون إنها يمكن أن تنهي حياة طائر إذا اصطدمت به.
The Ball is Still Missing 😭 https://t.co/ZHFGtEAkmB
— 𝟐𝟗𝐇𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐳𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬𝟏𝟖 (@zarewa_jr) June 9, 2021
وعلق بعضهم مطالبين بإعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة خوفا على حياة الجمهور.
He really needs to let go of the free kick duties now https://t.co/n8zBmON0NN
— Jimmy Cournoyer🇦🇴🇨🇻🇵🇹 (@Switch357) June 10, 2021