سخرية من “أسوأ تسديدة” في تاريخ رونالدو (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية مقطع تسديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة حرة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسرائيلي.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو الهدف الثاني لفريقه.

ووصفت صحف أوربية عدة تسديدة رونالدو بأنها أسوأ ركلة حرة خلال مسيرته مع كرة القدم.

وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التسديدة، وقال بعضهم إن الكرة ما زالت مفقودة، فيما قال آخرون إنها يمكن أن تنهي حياة طائر إذا اصطدمت به.

The Ball is Still Missing 😭 https://t.co/ZHFGtEAkmB

وعلق بعضهم مطالبين بإعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة خوفا على حياة الجمهور.

He really needs to let go of the free kick duties now https://t.co/n8zBmON0NN

— Jimmy Cournoyer🇦🇴🇨🇻🇵🇹 (@Switch357) June 10, 2021