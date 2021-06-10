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سخرية من “أسوأ تسديدة” في تاريخ رونالدو (فيديو)

لقي رونالدو سخرية واسعة بعد التسديدة السيئة (الفرنسية)
لقي رونالدو سخرية واسعة بعد التسديدة السيئة (الفرنسية)
10/6/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية مقطع تسديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة حرة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسرائيلي.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو الهدف الثاني لفريقه.

ووصفت صحف أوربية عدة تسديدة رونالدو بأنها أسوأ ركلة حرة خلال مسيرته مع كرة القدم.

وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التسديدة، وقال بعضهم إن الكرة ما زالت مفقودة، فيما قال آخرون إنها يمكن أن تنهي حياة طائر إذا اصطدمت به.

وعلق بعضهم مطالبين بإعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة خوفا على حياة الجمهور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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