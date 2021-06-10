سخرية من “أسوأ تسديدة” في تاريخ رونالدو (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية مقطع تسديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة حرة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسرائيلي.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة، سجل منها رونالدو الهدف الثاني لفريقه.

Ronaldo SENT this free kick 😳 pic.twitter.com/qw6FZDFuYn — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

ووصفت صحف أوربية عدة تسديدة رونالدو بأنها أسوأ ركلة حرة خلال مسيرته مع كرة القدم.

وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التسديدة، وقال بعضهم إن الكرة ما زالت مفقودة، فيما قال آخرون إنها يمكن أن تنهي حياة طائر إذا اصطدمت به.

The Ball is Still Missing 😭 https://t.co/ZHFGtEAkmB — 𝟐𝟗𝐇𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐳𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬𝟏𝟖 (@zarewa_jr) June 9, 2021

وعلق بعضهم مطالبين بإعفاء رونالدو من تسديد الركلات الحرة خوفا على حياة الجمهور.