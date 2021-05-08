شاهد: نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025.

وانضم نيمار (29 عاما) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة مقابل مبلغ قياسي بقيمة 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن العقد الجديد سيضمن لنيمار راتبا سنويا قيمته 30 مليون يورو.

وأبدى نيمار في 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع النادي الباريسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوربا الموسم الماضي.

وقال نيمار عبر موقع سان جيرمان على الإنترنت “أنا سعيد جدا بتمديد تعاقدي حتى 2025”.

وأضاف “الحقيقة أنني سعيد للغاية لكوني جزءا من مشروع النادي والسعي من أجل الفوز بالألقاب وتحقيق حلمنا الأكبر وهو الفوز بلقب دوري الأبطال”.

وأنفق سان جيرمان نحو 1.3 مليار يورو لضم لاعبين جدد وفاز بلقب الدوري 7 مرات في آخر 9 سنوات.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان “نواة مشروعنا الطموح لتطوير سان جيرمان بالقلب والموهبة وإخلاص اللاعبين”.

وأضاف “نحن سعداء باستمراره جزءا من مشروعنا والبقاء معنا لسنوات عديدة قادمة”.

وتابع المدرب ماوريسيو بوكيتينو “اعتقد أن عائلة سان جيرمان بأكملها سعيدة بتمديد عقد نيمار”.

وفي أول مؤتمر صحفي له مع سان جيرمان منذ عامين في الأسبوع الماضي أكد نيمار أنه “سعيد فعلا” في النادي الباريسي ملمحا لاحتمال تمديد عقده.

لكنه أخفق في مساعدة الفريق في بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد أن ودع سان جيرمان البطولة من الدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي بالخسارة 4-1 في مجموع المباراتين.

ولم يكن مستوى نيمار ثابتا خلال فترته في سان جيرمان. وأمتع المهاجم البرازيلي عشاق الفريق في بعض المناسبات بمهاراته الفائقة لكنه أخفق في ترك بصمة في مواجهات خروج المغلوب بدوري الأبطال.

وأحرز نيمار 85 هدفا في 112 مباراة خاضها مع سان جيرمان وتوج معه بعدد من البطولات من بينها 3 ألقاب للدوري الفرنسي.

ويأمل سان جيرمان أيضا في تجديد عقد كيليان مبابي (22 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري بفارق 4 نقاط خلف المتصدر ليل قبل أن يواجه ستاد رين غدا الأحد. وستتبقى جولتان على نهاية الموسم بعد مباريات هذا الأسبوع.