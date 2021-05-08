البث الحي
رياضة|بريطانيا

شاهد: تشلسي يصعق السيتي ويؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي

8/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202105:39 PM (مكة المكرمة)

أجّل تشلسي تتويج مضيفه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما هزمه في عقر داره بهدفين لهدف، السبت، ضمن الجولة 35 من المسابقة المحلية.

وتقدم مانشستر سيتي أولا بهدف أحرزه المهاجم رحيم ستيرلينغ قبل دقيقة واحدة من نهاية زمن الشوط الأول، إثر كرة عرضية أرسلها له زميله غابريل جيسوس، وبعد دقيقتين أتيحت لأصحاب الأرض فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء، لكن تسديدة سيرجيو أغويرو الضعيفة بأسلوب “بانينكا” تصدى لها بسهولة الحارس إدوار مندي.

ونجح الدولي المغربي حكيم زياش في منح فريقه تشلسي التعادل مع حلول الدقيقة 63، حين تسلم كرة من على مشارف منطقة الجزاء سددها قوية عجز الحارس إيدرسون موراليس عن ردها.

وحملت اللحظات الأخيرة فرحة كبيرة للفريق اللندني الذي خطف هدف الانتصار بعد أن أرسل الألماني تيمو فيرنر كرة عرضية حولها الإسباني ماركوس ألونسو بباطن قدمه في الشباك.

وبهذا ظل مانشستر سيتي في صدارة الترتيب رغم الهزيمة برصيد 80 نقطة في حين صعد تشلسي إلى المركز الثالث بوصوله للنقطة 64.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين بلغا الدور النهائي من دوري أبطال أوربا وسيلتقيان في مواجهة منتظرة في 29 من مايو/ أيار الجاري على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

بهدفين لمثلهما.. الريال يتعثر أمام إشبيلية ويفشل في خطف الصدارة (فيديو)

فرض إشبيلية نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مضيفه ريال مدريد

شاهد: نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان (مواقع التواصل)

الدوري الإسباني.. تعادل برشلونة يمنح ريال مدريد أفضلية في سباق اللقب (فيديو)

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم لاعب فريق برشلونة الإسباني (غيتي)

الاتحاد الأوربي لكرة القدم يعاقب الأندية المنسحبة من “السوبر ليغ” ويتوعد البقية

شعار دوري أبطال أوربا (يسار) وشعار دوري السوبر الأوربي الملغي (غيتي)
الأكثر قراءة

خبير خرائط للجزيرة مباشر: وثائق أردنية تؤكد أن حي الشيخ جراح ملكية فلسطينية خالصة (فيديو)

قوات الاحتلال تواصل اعتداءتها على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (مواقع التواصل)

رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: المجتمع الصهيوني بات أكثر تفتتا.. وهذا هو الدليل (فيديو)

صلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (رويترز)

“فلسطين قضيتي” يتصدر عربيا.. وتحذير من اقتحام جماعي للمسجد الأقصى غدا

تواصل اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى (غيتي)

قيادي في حماس: تهويد القدس يمر عبر مسارين وهذه دلالات الهتاف باسم قائد كتائب القسام (فيديو)

الوضع في القدس يزداد صعوبة مع اعتداءات متواصلة لقوات الاحتلال (غيتي)