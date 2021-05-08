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الاتحاد الأوربي لكرة القدم يعاقب الأندية المنسحبة من “السوبر ليغ” ويتوعد البقية

شعار دوري أبطال أوربا (يسار) وشعار دوري السوبر الأوربي الملغي (غيتي)
شعار دوري أبطال أوربا (يسار) وشعار دوري السوبر الأوربي الملغي (غيتي)
7/5/2021

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، إن الأندية الثلاثة المتبقية بمشروع دوري السوبر الأوربي الانفصالي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ستواجه عقوبات من اليويفا الذي توصل لاتفاق مع تسعة أندية أخرى انضمت للخطة في البداية.

وأوضح اليويفا في بيان أن الأندية التسعة، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال من إنجلترا وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا وأتليتيكو مدريد الإسباني، وقعت على “إعلان التزام” يتضمن خطوات “لإعادة الدمج”.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا “اعترفت هذه الأندية بأخطائها بسرعة واتخذت إجراءات تظهر ندمها والتزامها في المستقبل”.

وأضاف “لا يمكن قول الشيء نفسه عن الأندية التي لا تزال مرتبطة بما يسمى بدوري السوبر وسيتعامل اليويفا مع هذه الأندية في وقت لاحق”.

وأكد اليويفا أنه سيبدأ الآن إجراءات انضباطية ضد يوفنتوس وريال وبرشلونة.

وتابع تشيفرين “يحتفظ اليويفا بحقوق اتخاذ أي إجراء مناسب ضد هذه الأندية التي ترفض حتى الآن التخلي عما يسمى بدوري السوبر وستحال القضية إلى اللجان الانضباطية المعنية باليويفا”.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (غيتي – أرشيفية)

كل الخطوات

واتفقت الأندية التسعة العائدة إلى كنف اليويفا على “اتخاذ كل الخطوات في حدود قوتها” لإنهاء صلتها بدوري السوبر الأوربي “كبادرة لحسن النوايا”.

وأشار اليويفا إلى الاتفاق مع الأندية على التبرع بمبلغ إجمالي 15 مليون يورو (18.23 مليون دولار) لخدمة الأطفال والشباب وملاعب كرة القدم في مجتمعات محلية داخل أوربا ومنها بريطانيا.

كما اتفقت الأندية على خصم 5% من أي إيرادات نظير المشاركة في موسم واحد بدوري الأبطال أو الدوري الأوربي.

ويقضي الاتفاق بقبول الأندية دفع 100 مليون يورو غرامات إذا لعبت في مسابقة غير مصرح بها أو 50 مليون يورو في حالة خرق التزام آخر من الإعلان.

وأعلن 12 ناديا عن تأسيس دوري السوبر الشهر الماضي لكن الخطة انهارت بعد 48 ساعة فقط.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوربا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن اليويفا رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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