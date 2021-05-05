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محرز يقود السيتي للإطاحة بسان جيرمان والتأهل لنهائي أبطال أوربا للمرة الأولى (فيديو)

4/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202101:12 AM (مكة المكرمة)

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل محرز هدف الفوز في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي 2-1 ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ومنح محرز التقدم لفريقه في الدقيقة 11 من متابعة تسديدة كيفن دي بروين المرتدة من الدفاع.

 

وعاد النجم الجزائري وأضاف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 من متابعة تمريرة عرضية من فيل فودن من الناحية اليسرى.

وغاب كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان لمعاناته من إصابة في الساق واضطر لمشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء.

وطرد الجكم أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 بعدما دهس قدم فرناندينيو بعد شجارهما عقب خروج الكرة من الملعب.

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الأربعاء. وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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