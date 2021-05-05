محرز يقود السيتي للإطاحة بسان جيرمان والتأهل لنهائي أبطال أوربا للمرة الأولى (فيديو)

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك معركة قانونية سرية تجري بعيدا عن الأضواء بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي بشأن التزامه باللوائح المالية للمسابقة.
سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان في إياب الدور نصف النهائي.
وسجل محرز هدف الفوز في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي 2-1 ليتفوق الفريق الإنجليزي 4-1 في النتيجة الإجمالية.
ومنح محرز التقدم لفريقه في الدقيقة 11 من متابعة تسديدة كيفن دي بروين المرتدة من الدفاع.
رياض #محرز يسجل الهدف الأول ويشعل المباراة ⚽️💥#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_باريس #UCLfinal #UCL #beINUCL #MCIPSG pic.twitter.com/Klrp0tjCtZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2021
وعاد النجم الجزائري وأضاف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 من متابعة تمريرة عرضية من فيل فودن من الناحية اليسرى.
🔥🔥🔥 🇩🇿
عندما يكون محرز في يومه، لا أحد يقدر على إيقافه 😮#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_باريس #UCLfinal #UCL #beINUCL #MCIPSG pic.twitter.com/yP55NSihgr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2021
وغاب كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان لمعاناته من إصابة في الساق واضطر لمشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء.
وطرد الجكم أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 بعدما دهس قدم فرناندينيو بعد شجارهما عقب خروج الكرة من الملعب.
دي ماريا يفقد أعصابه ويتلقى البطاقة الحمراء 🟥😱#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_باريس #UCLfinal #UCL #beINUCL #MCIPSG pic.twitter.com/vFrWM59VRx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2021
ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الأربعاء. وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما.