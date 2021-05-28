هتافات لفلسطين وأبو تريكة خلال نهائي السوبر الأفريقي في قطر (فيديو)

هتفت الجماهير دعما لفلسطين، اليوم الجمعة، خلال نهائي بطولة السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وسمعت في المدرجات الجماهير وهي تهتف “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” في دعم للقضية الفلسطينية في مواجهة الاعتداء الوحشي الذي شهده قطاع غزة والبلدات الفلسطينية المحتلة مؤخرا.

كما حرص جمهور النادي الأهلي على الهتاف للاعب النادي السابق محمد أبو تريكة المقيم في الدوحة بعد وضعه على “قوائم الإرهاب” في مصر.

ومنذ سنوات، يستغل الجمهور أي مباراة للهتاف لأ بوتريكة الذي يعرف عنه مؤازرته القوية للنادي الأهلي محليًّا ودوليًّا، كما أنه يحتل مكانة مميزة في قلوب جماهير النادي بسبب مواقفه الداعمة للجماهير.