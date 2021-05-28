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الأهلي المصري يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202109:55 PM (مكة المكرمة)

توِّج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على نهضة بركان المغربي في الدوحة، اليوم الجمعة.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بثماني دقائق بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا تسع مرات، وقد حصد لقبه السابع للسوبر القاري وهو رقم قياسي أيضًا على حساب نهضة بركان بطل كأس الاتحاد الأفريقي.

وبلغ بطل مصر الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الموسم الحالي، في طريقه للقب العاشر للقارة.

ورغم سيطرة الأهلي واستحواذه على الكرة في الشوط الأول، لكن الفريق المغربي كان صاحب الفرص الأخطر.

وأهدر المالي أليو ديانغ أول فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة عندما تسلم تمريرة من الشحات على حدود منطقة الجزاء لكنه سدد أعلى المرمى.

ورد محمد عزيز بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة 17.

وخرج العروبي من مرماه لينقذ فرصة بعدها بدقيقتين من أمام الشحات، وكاد نهضة بركان يفتتح التسجيل في الدقيقة 27 عندما تلقى محمد فرحان تمريرة رائعة من المخضرم محسن ياجور ليتقدم بالكرة نحو مرمى الأهلي لكن الشناوي أربكه ليسدد خارج المرمى.

وأجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تغييرين مع بداية الشوط الثاني ودفع بالتونسي علي معلول والمدافع رامي ربيعة بدلا من أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

وتراجع نهضة بركان للدفاع، لكن البديل زكريا حدراف كاد يدرك التعادل لبركان في الدقيقة 65 لكن تسديدته علت العارضة، ورد طاهر بتسديدة هائلة تصدى لها العروبي.

وأهدر ياجور فرصة خطيرة بعد هدف الأهلي الثاني عندما سدد أعلى مرمى الشناوي في الدقيقة 83.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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