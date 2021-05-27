الأهلي المصري: مستعدون للفوز بلقب السوبر الأفريقي (فيديو)

قال محمد الشناوي، حارس مرمى وكابتن النادي الأهلي المصري، إن فريقه مستعد للفوز بلقب السوبر الأفريقي في المباراة أمام فريق نهضة بركان المغرب التي تقام غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الشناوي خلال مؤتمر صحفي عقد عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية جراء وباء كوفيد-19، أن لاعبي الأهلي يتطلعون للفوز باللقب الغائب منذ سبع سنوات عن النادي الأهلي.

وأجاب الشناوي عن سؤال حول من مثله الأعلى داخل مصر وخارجها؟ قائلا داخل مصر الكابتن عصام الحضري الحارس السابق للأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر، بينما عالميا نوير حارس بايرن ميونخ وألمانيا.

وأكد الشناوي على حرصه هو وزملائه على أداء مباراة قوية وتحقيق اللقب، مضيفا أنه سعيد بتواجده في العاصمة القطرية الدوحة وبالجماهير المصرية التي ساندت الأهلي في كأس العالم للأندية والتي ستكون متواجدة غدا في نهائي السوبر الأفريقي.

ويلتقي الجمعة في العاصمة القطرية الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية للعام الماضي في ملعب نادي السد.

من ناحية أخرى، شدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على قوة فريق نهضة بركان المغربي.

وأكد موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة أن نهضة بركان يمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني يعرفه جيدا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الأهلي يسعى للفوز والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وأضاف موسيماني أن الأهلي ينتظر السوبر الأفريقي منذ فترة، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على التتويج بالبطولة رغم صعوبة اللقاء.

وتابع موسيماني “نهضة بركان من الفرق القوية والمميزة، ولديه عناصر جيدة تمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة لمدير فني إسباني جيد، كنت أعرفه شخصيا”.

وأوضح “شاهدت عدة مباريات لبركان، وبكل تأكيد هو فريق مميز، وتغلب على بيراميدز المصري بنهائي الكونفيدرالية العام الماضي، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه، والتتويج بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه”.

مؤتمر صحفي للنادي الأهلي المصري قبل مباراته في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي https://t.co/b4FvIsc6rr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2021

واختتم موسيماني حديثه قائلا “المنتظر منا التتويج بكأس السوبر من أجل الجماهير. هم يستحقون المكافأة، أنا أفهم مشاعرهم رغم أني لا أتحدث العربية. كلما شاهدت الجماهير هنا في الدوحة أتذكر مساندتهم لنا بكأس العالم للأندية، التي أحرزنا فيها الميدالية البرونزية بفضل هذا الدعم الجماهيري الكبير”.

ويلعب الأهلي في السوبر الأفريقي عقب فوزه بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك المصري في النهائي، فيما يخوض نهضة بركان المباراة للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه بالكونفيدرالية الأفريقية العام الما ضي بفوزه على بيراميدز المصري في النهائي.

على صعيد مقابل، قال بيدرو بن علي مدرب نهضة بركان إنه سعيد بالعودة إلى الدوحة بعد 20 عاما من تدريبه لفريق الغرافة القطري.

وأضاف بن علي أنه منبهر بما شاهده من تطور وبنيه تحتية وجاهزية قطر لتنظيم كأس العالم المقبل.

وحول مقابلة الأهلي في السوبر، قال بنعلي “سنواجه ناديا عملاقا وهو بطل دوري أبطال أفريقيا وسنتواجد بوصفنا أبطال الكونفدرالية، ولكن لا وجود للخوف من المنافس رغم تجربته وتاريخه الحافل بالبطولات محليا وقاريا، سنلعب بكل بقوة وثقة من أجل الفوز”.

وأكد محمد عزيز، قائد نهضة بركان، أن الأهلي فريق كبير وفريق القرن وهو مرشح على الورق لكن نهضة بركان سيلعب مباراة قوية للظفر باللقب وأن المباراة في الملعب.

وقال عزيز للجزيرة مباشر إن مثل هذه المبارايات تكون مستعدا لكل الاحتمالات وبينها ضربات الترجيح.