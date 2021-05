في اللحظات الأخيرة لختام الدوري الإنجليزي.. 10 مشاهد تستحق الاهتمام

مصطفى عاشور

اختتمت البطولة الأغلى والأكثر تنافسية واهتماما على مستوى العالم، بإسدال الستار على الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بالبطولة، وهبوط فولهام ووست بروميش ألبيون وشيفيلد يونايتد.

لكن اليوم الختامي للبطولة في أمتارها الأخير غلب عليه 10 مشاهد استحقت التوقف أمامها.

شهدت الجولة الأخيرة من البطولة الإنجليزية السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب حيث اختلف المشهد رغم العدد القليل إلا أن صوت الجماهير وتفاعلها وتشجيعها عاد فكان ختام البطولة الإنجليزية خير ختام ليحتفل السيتيزنز مع جماهيرهم بالبطولة ولتقف جماهير ليفربول مع الريدز بعد أن تركته وحيدا يعاني لمدة 37 جولة.

وكان الحضور الجماهيري قد ارتهن بقرارات حكومية لتخفيف لقيود الإغلاق في إنجلترا واقتصر الحضور على المشجعين أصحاب الملعب، وبالتشاور مع الأندية، مؤكدا على أن المباريات لن تكون مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف لتعظيم فرصة حضور مشجعي صاحب الملعب.

وتعتبر هذه القرارات خطوة رئيسية نحو عودة الجمهور بشكل كامل للملاعب، بما في ذلك جماهير الفريق الضيف، وذلك في بداية موسم 2021/2022.

بات مانشستر سيتي ثاني الأندية الإنجليزية تحقيقا لبطولة البريميرليغ بعد انطلاقها بشكلها الجديد بعد تحقيقه لـ5 ألقاب متقدما على تشلسي (3 ألقاب) وبعد المتصدر جاره اللدود اليونايتد الذي يتصدر سجل البطولة بـ13 لقبا مانشستر يونايتد 20 بطولة وليفربول 19 وأرسنال 13 وإيفرتون 9 والسيتي 7 وأستون فيلا 7.

والسيتي الذي حقق هذا الموسم مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا البطولة الإنجليزية تنتظره مباراة كبيرة امام العملاق اللندني تشلسي في نهائي كأس أبطال أوربا والتي يسعى السيتي لتحقيقها للمرة الأولى في تاريخه. ويملك السيتي أطول سلسلة انتصارات لفريق إنجليزي في القرن الحالي، بواقع 21 مباراة في كل المسابقات.

والطريف أن السيتي الذي أنهى البطولة في المركز الأول بـ83 نقطة بعد خوضه 38 مباراة أصبح أول فريق يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعدما كان يحتل المرتبة الثامنة في فترة “الكريسماس”.

غادر اللاعب الذي انضم إلى السيتي في صيف 2011، وكان له تأثير فوري بتسجيله هدفين وصنع تمريرة حاسمة في ظهوره الأول الذي استمر ثلاثين دقيقة في الفوز 4-0 على سوانزي سيتي. ويعتبر أغويرو الهداف التاريخي للسيتي متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله إريك بروك عندما سجل في فوز السيتي بنتيجة 4-2 على نابولي في عام 2017، ولعب دورا رائدا في ألقاب النادي الثلاثة الأخرى في الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة لكأس الرابطة. وفي المجموع، سجل أغويرو 257 هدفا خلال 384 مباراة خاضها مع السيتي في كل المسابقات.

واحتفى لاعبو مانشستر سيتي بأغويرو الذي يستعد لمغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري. وودع أغويرو جماهير سيتي في المباراة الأخيرة له مع سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الفريق أمام إيفرتون ضمن الجولة الختامية لموسم بريميرليغ.

ورفعت الجماهير لافتات كثيرة لتحية وتوديع اللاعب الأرجنتيني، الذي يُعد أحد أساطير الفريق السماوي. وتبقى لأويرو مباراة أخرى سيخوضها مع مانشستر سيتي عقب مباراة إيفرتون، ضد تشلسي يوم السبت القادم، في نهائي دوري أبطال أوربا.

استطاع نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين أن يؤكد تميزه هذا العام بانفراده بقائمة أفضل الهدافين متقدما على المصري محمد صلاح الذي حل ثانيا بـ22 هدفا، وعلق صلاح على حسابه مهنئا كين “تستحقها بجدارة”.

ويعتبر هاري كين، اللاعب الثالث في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنهي الموسم كأفضل هدّاف وأفضل ممرر، بعد أندي كول مع نيوكاسل يونايتد موسم 1993-1994 وجيمي فلويد هاسيلباينك بقميص ليدز يونايتد في موسم 1998-1999.

Delighted to win these awards! Not possible without the team and staff throughout the season. 💙 pic.twitter.com/12kfT4LOfL

— Harry Kane (@HKane) May 23, 2021