“حنظلة”.. لاعب في الدوري المصري يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل دعما لفلسطين (فيديو)

حظي لاعب في الدوري المصري بإشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بوقفة على هيئة شخصية “حنظلة” للفنان الفلسطيني الشهير ناجي العلي في دعم قوي وواضح للقضية الفلسطينية.

واحتفل لاعب فريق “سموحة” المصري أحمد عبد القادر بأهدافه التي سجلها خلال مباراة فريقه مع فريق “الإنتاج الحربي” بوقفه على هيئة شخصية “حنظلة” التي تعتبر أيقونة للشعب الفلسطيني.

وكان اللاعب المعار من النادي الأهلي قد سجل هدفين في اللقاء الذي لعب يوم الجمعة الماضي.

وفي تأكيد على دعمه للقضية، نشر عبد القادر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك صورة من احتفاله، وكتب عليها: “الحمد لله” وبجانبها رمز العلم الفلسطيني وعلامة النصر المشهورة.

وحظيت صورة اللاعب في الدوري المحلي بالإشادة، في ظل تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب وراء صمت لاعبين مصريين عالمين على غرار محمد صلاح إزاء الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي توقف بعد وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي.

وعلّق لاعب الزمالك والجونة السابق عبد الله جمعة على تضامن عبد القادر، قائلا في تغريدة على تويتر “هذا أحلى دعم شاهدته من لاعب في الدوري المصري لقضية فلسطين”.

ده احلى دعم شوفته من لاعب في الدوري المصري لقضية فلسطين، براڤو احمد عبد القادر. pic.twitter.com/Vpqt0lbwF8 — Abdallah Gomaa Rozieq (@3bdallahGomaa) May 24, 2021

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل فقال عن احتفال لاعب سموحة “هذا أجمل وأروع تعبير عن محبة فلسطين، اللاعب يستحضر حنظلة وناجي العلي في الملاعب المصرية، هو أقل شهرة بكثير من النجوم المحترفين في أوربا، لكنه أكثر بلاغة”.

هذا أجمل وأروع تعبير عن محبة فلسطين..لاعب سموحة أحمد عبد القادر يستحضر حنظلة وناجي العلي في الملاعب المصرية..هو أقل شهرة بكثير من النجوم المحترفين في أوروبا، لكنه أكثر بلاغة pic.twitter.com/ysvSK7uVOQ — wael kandil (@waiel65) May 24, 2021

اللاعب أحمد عبدالقادر لاعب سموحة يحتفل على طريقة حنظلة مات ناجي العلي وعاش حنظلة ✌🏼#FreePalestine pic.twitter.com/gkqnkx7pjh — Mohamed Ghonemi (@Ghonemi) May 24, 2021

أحمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحه بيقلّد شخصية حنظلة للعظيم ناجي العلي لدعم فلسطين.

تسلم دماغك يا أحمد، إللي خليتك بتناصر فلسطين بطريقتك وبأكثر أيقونة محبوبة للمقاومة.❤️ pic.twitter.com/YllBYNOp6y — Mohamed Zemaa (@MohamedZemaa) May 24, 2021

لحظه لاعبنا المعار احمد عبد القادر سجل هدفين و صنع هدف و احتفل بدعم فلسطين ❤️👏https://t.co/w2nLlGsywV pic.twitter.com/HZBxT8sKN8 — فتحي محمد فتحي (@xFkV5eL7MaJoatm) May 21, 2021

الدعم وكل الدعم من المتألق والموهوب النجم أحمد عبد القادر نجم سموحة والأهلي المعار لفلسطين وأهل فلسطين ✌❤ https://t.co/Mrn99Ho1vY — كريم 😎 اهلاوي🦅🇪🇬 بافاري🔴🇩🇪 (@karemkokakoka) May 22, 2021