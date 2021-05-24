البث الحي
رياضة

“حنظلة”.. لاعب في الدوري المصري يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل دعما لفلسطين (فيديو)

اللاعب المصري أحمد عبد القادر يحتفل على طريقة "حنظلة" دعما للقضية الفلسطينية حساب اللاعب على فيسبوك)
اللاعب المصري أحمد عبد القادر يحتفل على طريقة "حنظلة" دعما للقضية الفلسطينية حساب اللاعب على فيسبوك)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202107:45 PM (مكة المكرمة)

حظي لاعب في الدوري المصري بإشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بوقفة على هيئة شخصية “حنظلة” للفنان الفلسطيني الشهير ناجي العلي في دعم قوي وواضح للقضية الفلسطينية.

واحتفل لاعب فريق “سموحة” المصري أحمد عبد القادر بأهدافه التي سجلها خلال مباراة فريقه مع فريق “الإنتاج الحربي” بوقفه على هيئة شخصية “حنظلة” التي تعتبر أيقونة للشعب الفلسطيني.

وكان اللاعب المعار من النادي الأهلي قد سجل هدفين في اللقاء الذي لعب يوم الجمعة الماضي.

وفي تأكيد على دعمه للقضية، نشر عبد القادر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك صورة من احتفاله، وكتب عليها: “الحمد لله” وبجانبها رمز العلم الفلسطيني وعلامة النصر المشهورة.

وحظيت صورة اللاعب في الدوري المحلي بالإشادة، في ظل تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب وراء صمت لاعبين مصريين عالمين على غرار محمد صلاح إزاء الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي توقف بعد وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي.

وعلّق لاعب الزمالك والجونة السابق عبد الله جمعة على تضامن عبد القادر، قائلا في تغريدة على تويتر “هذا أحلى دعم شاهدته من لاعب في الدوري المصري لقضية فلسطين”.

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل فقال عن احتفال لاعب سموحة “هذا أجمل وأروع تعبير عن محبة فلسطين، اللاعب يستحضر حنظلة وناجي العلي في الملاعب المصرية، هو أقل شهرة بكثير من النجوم المحترفين في أوربا، لكنه أكثر بلاغة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

بعد فوزه على بلد الوليد بهدفين.. أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه (فيديو)

أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه (رويترز)

عقب تعادله مع صن داونز بهدف لمثله.. الأهلي المصري في نصف نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

الأهلي المصري حجز أولى بطاقات العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد: ليفربول يتقدم للمركز الرابع بفوز ثمين على بيرنلي

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي (رويترز)

سيلتا فيغو يطيح بآمال برشلونة من سباق المنافسة على الدوري الإسباني (فيديو)

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة ذهول بعد ضياع فرص برشلونة في لقب الدوري الإسباني (غيتي)
الأكثر قراءة

“لا ترجعوني إلى المغرب أريد العيش مثل الناس”.. صرخة فتى مغربي مهاجر إلى إسبانيا (فيديو)

الشاب المغربي &#34;أشرف&#34; خلال محاولة هجرته إلى مدينة سبتة (موافع التواصل)

أصيب به أكثر من 5 آلاف.. ما هو “الفطر الأسود” الذي يصيب مرضى كورونا في الهند؟

طبيبة تفحص مصابا بمرض الفطر الأسود في الهند (الفرنسية)

جيش الاحتلال قصف بيتهم بستة صواريخ.. تعرف على مجزرة أبو حطب في غزة (فيديو)

(الجزيرة)

أسرة مطوّر صواريخ المقاومة بعد استشهاده: على إسرائيل أن تحفظ أسماء أبنائنا جيدًا.. لماذا؟ (فيديو)

البروفيسور جمال الزبدة أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا