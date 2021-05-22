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عقب تعادله مع صن داونز بهدف لمثله.. الأهلي المصري في نصف نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202109:45 PM (مكة المكرمة)

حجز الأهلي المصري أولى بطاقات العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، بعدما فرض نتيجة التعادل بهدف لمثله على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

وسجل الأهلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 12 إثر ضربة ركنية نفذها أيمن أشرف لتصل إلى ياسر إبراهيم الذي حولها ببراعة داخل المرمى برأسية.

وجاء الرد من صن داونز مع حلول الدقيقة 30 حيث تمكن المدافع موسى ليموسا من إدراك التعادل برأسية أخرى سكنت شباك محمد الشناوي.

وكان الأهلي قد انتصر في الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب “السلام”، الأسبوع الفائت، ليضمن بذلك تواجده في المربع الذهبي متفوقا بمجموع اللقاءين بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.

ويواجه الأهلي في نصف النهائي الترجي التونسي الذي تمكن من انتزاع ورقة الترشح من فريق شباب بلوزداد الجزائري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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