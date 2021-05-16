الأهلي المصري يتجاوز صن داونز بهدفين ويقترب من نصف نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الأهلي فوزا مستحقا على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، السبت، على استاد “السلام” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي أولا بهدف أحرزه المهاجم طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية عجز حارس صن داونز عن ردها.

وجاء الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من النهاية بعدما استغلال صلاح محسن خطأ من الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو لينفرد بالشباك ويضع الكرة داخلها بسهولة.

وستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا الأسبوع القادم وتحديدا 22 مايو/أيار الجاري على أرضية ملعب فريق صن داونز الذي سيكون بحاجة لتقديم أداء كبير والفوز بأكثر من هدفين دون أن يُسجل الأهلي أي هدف لتجنب الإقصاء من المسابقة.