شاهد: صلاح يسجل هدف تأكيد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الرابع في شباك مانشستر يونايتد، ليحسم فوز فريقه بنتيجة 4-2 اليوم الخميس.

وشهدت المباراة أيضا تسجيل روبرتو فيرمينو هدفين ليعزز ليفربول آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي واللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأعيد ترتيب موعد المباراة التي تأجلت بعد احتجاجات جماهيرية قبل 10 أيام وأقيمت اليوم وسط اجراءات أمنية مشددة أحبطت محاولة أخرى لعرقلة المواجهة.

وبعد أن قضى لاعبو يونايتد 7 ساعات في الملعب بعد وصولهم مبكرا تجنبا لمحاولات عرقلة وصول الحافلة تقدم صاحب الضيافة بعد 10 دقائق بعد أن سدد برونو فرنانديز كرة لتصطدم في ناثانيال فيليبس وتبدل اتجاهها في مرمى الحارس أليسون بيكر.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 34 بواسطة ديوجو جوتا الذي وضع الكرة بكعبه في الشباك بعد تسديدة فيليبس.

ووضع فيرمينو الفريق الزائر في المقدمة قبل الاستراحة بضربة رأس.

وأضاف اللاعب البرازيلي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون لتسديدة ترينت ألكسندر ارنولد ليتابعها فيرمينو في الشباك.

وقلص ماركوس راشفورد الفارق ليونايتد بإنهاء رائع لتبادل للكرة مع إدينسون كافاني واندفع صاحب الضيافة لإدراك التعادل ليستغل محمد صلاح الفرصة ويكمل رباعية ليفربول من هجمة مرتدة سريعة.

وتخطى ليفربول منافسه وست هام للمركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ويتأخر فريق المدرب يورغن كلوب بأربع نقاط عن تشلسي الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال لكنه لعب مباراة أقل من الفريق اللندني.

واستمر يونايتد في المركز الثاني متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي البطل.