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بهدفين لمثلهما.. الريال يتعثر أمام إشبيلية ويفشل في خطف الصدارة (فيديو)

فرض إشبيلية نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مضيفه ريال مدريد
فرض إشبيلية نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مضيفه ريال مدريد
9/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202101:11 AM (مكة المكرمة)

فرض إشبيلية نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مضيفه ريال مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأخذ إشبيلية الأسبقية عند الدقيقة 22 بهدف في أول اللقاء جاء من كرة مررها الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى زميله البرازيلي فرناندو ريجس ليضعها الأخير في شباك تيبو كورتوا بتسديدة أرضية.

وانتظر الريال حتى الدقيقة 67 لكي يتمكن من تعديل الكفة عن طريق هدف أحرزه لاعب الوسط ماركو أسينسيو، الذي استثمر كرة من توني كروس وصلت إليه داخل منطقة جزاء إشبيلية، ليُسددها مباشرة عن يمين المغربي ياسين بونو.

وواصل الفريق الأندلسي بحثه عن التقدم ونجح في زيارة الشباك المدريدية مرة ثانية من ركلة جزاء نفذها المتألق راكيتيتش بنجاح في الدقيقة 78.

وعقب ذلك شعر لاعبو الريال بصعوبة الموقف، وضغطوا بشكل كبير على أمل التعديل وهو ما تحقق عند الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن عمر اللقاء إثر كرة حولها دييغو كارلوس مدافع إشبيلية في مرمى فريقه.

وبهذا فشل ريال مدريد في خطف الصدارة وبقي ثانيا برصيد 75 نقطة، في حين عزز إشبيلية مركزه الرابع بوصوله للنقطة 71.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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