شاهد: هدف متأخر يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على دورتموند

أحرز فيل فودين هدفا في الدقيقة الأخيرة ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعدما أدرك ماركو رويس التعادل للضيف الألماني قرب النهاية.

وجاء الشوط الأول تنافسيا في بدايته قبل أن يتمكن السيتي من بسط أفضليته على أرض الملعب والاستحواذ على الكرة بشكلٍ أكبر من دورتموند، الذي أجبر على التراجع للخلف تحت ضغط هجوم رياض محرز ورفاقه.

ومن هجمة منظمة سريعة قادها لاعب الوسط إلكاي غوندوغان، نجح السيتي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 19، بعدما وصلت الكرة إلى الجزائري محرز الذي هيأ كرة بالمقاس لزميله البلجيكي كيفين دي بروين، ليضعها الأخير بباطن قدمه داخل الشباك.

وواصل رجال المدرب بيب غوارديولا بحثهم عن هدف آخر يقتل المباراة، إلا أن الفريق فشل في استغلال الفرص المتاحة له أمام مرمى الألمان، لتأتي الدقيقة 84 بهدف مباغت عدل به ماركو رويس النتيجة لفريقه دورتموند، بعدما استغل كرة من إيرلينغ هولاند.

وقاتل دورتموند بشدة للحفاظ على نتيجة التعادل في الدقائق المتبقية لكن الضغط الهجومي الرهيب لعناصر السيتي جعل شباك الضيوف تهتز للمرة الثانية بهدف أحرزه لاعب الوسط فيل فودين في الوقت البديل من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تبقى جميع الاحتمالات واردة في لقاء الإياب على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الأسبوع المقبل، إذ يكفي دورتموند تحقيق الفوز بهدف مقابل لاشيء للتأهل إذا ما استطاع الفريق الصمود أمام هجوم مانشستر سيتي، الذي يكفيه التعادل أول الانتصار بأي نتيجة لضمان العبور.