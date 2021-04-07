شاهد: ريال مدريد يهزم ليفربول بثلاثية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني نتيجة رائعة بتغلبه على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بدأ الريال اللقاء بقوة وفرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب مهددا مناطق ليفربول بعدة محاولات كانت أبرزها تسديدة كريم بن زيما التي جاورت القائم الأيمن لمرمى أليسون بيكير.

وظهر ليفربول بشكلٍ مخيب وسط غياب تام لفاعلية خطي الوسط والهجوم ما جعل الفريق عاجزا عن خلق أي فرصة في مواجهة الدفاع المدريدي.

وأثمرت أفضلية الريال عن هدف أول جاء عند الدقيقة 27، إثر تمريرة بينية ساحرة أرسلها الألماني توني كروس بإتجاه البرازيلي فينيسيوس جونيورز، الذي هيأ لنفسه الكرة ببراعة كبيرة وسدد عن يمين الحارس بيكير.

وفي وقت كان منتظر فيه تسجيل ردة فعل من قبل ليفربول، ظهر كروس مُجددا بتمريرة أخرى خارقة، حاول ألكساندر أرنولد إبعادها برأسه لكنه قدم الكرة على طبق من ذهب إلى ماركو أسينسيو الذي قبل الهدية وسدد بالشباك بعد أن راوغ حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني سمح الريال لخصمه أن يستحوذ على اللعب ما جعل عناصر ليفربول تكتسب الثقة للهجوم على مرمى تيبو كورتوا.

ومن أول هجمة حقيقية “للريدز” نجح محمد صلاح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 51، إثر هجمة أنهاها النجم المصري بكرة عانقت الشباك.

هدف صلاح جعل المباراة تشتعل هجوميا مع تقدم ليفربول لإدراك التعادل، وسعي الريال إلى تأمين تقدمه بهدف ثالث، وهو ما حصل فعلا عند الدقيقة 65، بعدما استغل جونيورز سوء تغطية غريب من الدفاع الإنجليزي ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وعرف أصحاب الأرض كيف يُسيرو المباراة بالطريقة التي ضمنت محافظتهم على نتيجة التقدم دون أن تهتز شباكهم مرة أخرى حتى نهاية الوقت الرسمي بانتصار كبير يضمن لهم أريحية كبيرة في لقاء الإياب في “أنفيلد روود” الاسبوع القادم.