مصر.. هدف شريف إكرامي في مرماه أمام الرجاء المغربي يثير سخرية مواقع التواصل (فيديو)

أحرز حارس مرمى نادي بيراميدز شريف إكرامي الهدف الأول في مرماه، ليتقدم الرجاء البيضاوي المغربي (صاحب الأرض) بعد مرور 15 دقيقة، نتيجة فشل إكرامي في إبعاد تسديدة من عبد الإله مدكور، وتحويلها بالخطأ داخل شباكه.

وانفرد الرجاء بصدارة المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة للدور الأول.

وبعدما وضع شريف إكرامي أصحاب الأرض بالمقدمة، عزّز المهاجم بين مالانغو تقدم الرجاء بهدف عند الدقيقة 21، مستثمرا كرة هيأها له زميله محسن متولي.

#كأس_الكونفيدرالية_الأفريقية ⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021

وفي المجموعة ذاتها، تغلب نكانا الزامبي على مضيفه نامونغو التنزاني بهدفٍ وحيد، محققا بذلك انتصاره الأول في المسابقة.

وبهذه النتيجة، احتل الرجاء الرجاء المركز الأول بـ9 نقاط، يليه بيراميدز بـ6 نقاط، ونكانا ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا نامونغو من دون أي نقطة.

وسادت حالة من السخرية على منصات التواصل بعد هدف شريف إكرامي، واعتبره مغردون لحظة تضاف إلى سجل إكرامي الحافل بالإخفاقات، على حد قولهم.

لاعب معدي من قدام شريف إكرامي عادي

شريف :#بيراميدز pic.twitter.com/Xjs4UeURIx — عبدالعظيم 🇪🇬 (@3sheibaa1) April 4, 2021

لحظات صعبة على شريف إكرامي ❌ pic.twitter.com/q42tgHA9Mo — Yallakora (@Yallakoranow) April 4, 2021

شريف اكرامي يواصل عاداته

يا ضحك ملكش علينا جمايل 😂😂😂😂 pic.twitter.com/uKaJzTp6cx — Jesus_RM (@WaelAliEssa) April 4, 2021

هدف الرجاء المغربي الأول في شباك بيراميدز بعد خطأ شريف إكرامي في التعامل مع الكرة.😬pic.twitter.com/vVW8gQkoze — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 4, 2021

أسباب 😂 تألق شريف إكرامي مع بيراميدز💰 pic.twitter.com/SusbjFvLTt — Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) April 4, 2021

يُذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي السابق مارتن يول قد قال في مؤتمر صحفي سابق تعليقًا على أداء شريف إكرامي “لدينا حارس مرمى لو أن ثلاجة صوِّبت باتجاهه، ستدخل المرمى”.

-كان لدي حارس مرمى لو صوبت عليه ثلاجة لدخلت المرمى "مارتن يول مدرب الاهلي السابق عن شريف اكرامي" pic.twitter.com/m4u26R14bu — ahmed gamal (@gemyyy72) September 25, 2020

مارتن يول : عندنا حارس مرمي لو اتشاطت عليه ثلاجه هتدخل المرمي .. الله يمسيك بالخير يا كوتش #شريف_اكرامي #بيراميدز pic.twitter.com/1JpzNEQda7 — M S (@Md_Sy10) April 4, 2021