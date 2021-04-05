مصر.. هدف شريف إكرامي في مرماه أمام الرجاء المغربي يثير سخرية مواقع التواصل (فيديو)

ٍيعتبر البعض الربط بين واقعة أل الشيخ وصفقة رمضان صبحي لفريق بيراميدز، بأنه “تجن واضح ” على النادي الأحمر عقب خسارته لاسم بارز، يطلق عليه “ابن النادي البار”.
أحرز حارس مرمى نادي بيراميدز شريف إكرامي الهدف الأول في مرماه، ليتقدم الرجاء البيضاوي المغربي (صاحب الأرض) بعد مرور 15 دقيقة، نتيجة فشل إكرامي في إبعاد تسديدة من عبد الإله مدكور، وتحويلها بالخطأ داخل شباكه.
وانفرد الرجاء بصدارة المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة للدور الأول.
وبعدما وضع شريف إكرامي أصحاب الأرض بالمقدمة، عزّز المهاجم بين مالانغو تقدم الرجاء بهدف عند الدقيقة 21، مستثمرا كرة هيأها له زميله محسن متولي.
⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021
وفي المجموعة ذاتها، تغلب نكانا الزامبي على مضيفه نامونغو التنزاني بهدفٍ وحيد، محققا بذلك انتصاره الأول في المسابقة.
وبهذه النتيجة، احتل الرجاء الرجاء المركز الأول بـ9 نقاط، يليه بيراميدز بـ6 نقاط، ونكانا ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا نامونغو من دون أي نقطة.
وسادت حالة من السخرية على منصات التواصل بعد هدف شريف إكرامي، واعتبره مغردون لحظة تضاف إلى سجل إكرامي الحافل بالإخفاقات، على حد قولهم.
لاعب معدي من قدام شريف إكرامي عادي
شريف :#بيراميدز pic.twitter.com/Xjs4UeURIx
— عبدالعظيم 🇪🇬 (@3sheibaa1) April 4, 2021
لحظات صعبة على شريف إكرامي ❌ pic.twitter.com/q42tgHA9Mo
— Yallakora (@Yallakoranow) April 4, 2021
شريف اكرامي يواصل عاداته
يا ضحك ملكش علينا جمايل 😂😂😂😂
— Jesus_RM (@WaelAliEssa) April 4, 2021
هدف الرجاء المغربي الأول في شباك بيراميدز بعد خطأ شريف إكرامي في التعامل مع الكرة.😬pic.twitter.com/vVW8gQkoze
— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 4, 2021
هدف رائع سجله #شريف_اكرامي في مرماه
🤝🤝🤝👏🏻👏🏻👏🏻#اكرامي #بيراميدز #الرجاء#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/Trh37fFiTa
— Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) April 4, 2021
أسباب 😂 تألق شريف إكرامي مع بيراميدز💰 pic.twitter.com/SusbjFvLTt
— Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) April 4, 2021
يُذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي السابق مارتن يول قد قال في مؤتمر صحفي سابق تعليقًا على أداء شريف إكرامي “لدينا حارس مرمى لو أن ثلاجة صوِّبت باتجاهه، ستدخل المرمى”.
الوحيد ال كان عنده بعد نظرر ..#شريف_اكرامي#بيراميدز pic.twitter.com/DGKfCHkVmJ
— Mahmoud Rashad 👮 (@Mahmoud18608403) April 4, 2021
-كان لدي حارس مرمى لو صوبت عليه ثلاجة لدخلت المرمى
"مارتن يول مدرب الاهلي السابق عن شريف اكرامي" pic.twitter.com/m4u26R14bu
— ahmed gamal (@gemyyy72) September 25, 2020
مارتن يول : عندنا حارس مرمي لو اتشاطت عليه ثلاجه هتدخل المرمي .. الله يمسيك بالخير يا كوتش #شريف_اكرامي #بيراميدز pic.twitter.com/1JpzNEQda7
— M S (@Md_Sy10) April 4, 2021
شريف اكرامى عامل ارقام أعلى من مهاجمين الدورى جميعاً
ماتلاعبوه مهاجم يمكن نستفاد من خبراته 😀 pic.twitter.com/lE3Gz5H7XE
— 3914.. Remo (@Remo689190) April 4, 2021