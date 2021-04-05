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مصر.. هدف شريف إكرامي في مرماه أمام الرجاء المغربي يثير سخرية مواقع التواصل (فيديو)

4/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202101:39 AM (مكة المكرمة)

أحرز حارس مرمى نادي بيراميدز شريف إكرامي الهدف الأول في مرماه، ليتقدم الرجاء البيضاوي المغربي (صاحب الأرض) بعد مرور 15 دقيقة، نتيجة فشل إكرامي في إبعاد تسديدة من عبد الإله مدكور، وتحويلها بالخطأ داخل شباكه.

وانفرد الرجاء بصدارة المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة للدور الأول.

وبعدما وضع شريف إكرامي أصحاب الأرض بالمقدمة، عزّز المهاجم بين مالانغو تقدم الرجاء بهدف عند الدقيقة 21، مستثمرا كرة هيأها له زميله محسن متولي.

 

وفي المجموعة ذاتها، تغلب نكانا الزامبي على مضيفه نامونغو التنزاني بهدفٍ وحيد، محققا بذلك انتصاره الأول في المسابقة.

وبهذه النتيجة، احتل الرجاء الرجاء المركز الأول بـ9 نقاط، يليه بيراميدز بـ6 نقاط، ونكانا ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا نامونغو من دون أي نقطة.

وسادت حالة من السخرية على منصات التواصل بعد هدف شريف إكرامي، واعتبره مغردون لحظة تضاف إلى سجل إكرامي الحافل بالإخفاقات، على حد قولهم.

يُذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي السابق مارتن يول قد قال في مؤتمر صحفي سابق تعليقًا على أداء شريف إكرامي “لدينا حارس مرمى لو أن ثلاجة صوِّبت باتجاهه، ستدخل المرمى”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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