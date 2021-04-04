الزمالك المصري يحيي آماله في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مولودية الجزائر (فيديو)

أحيا الزمالك المصري آماله بالتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما، أمس السبت.

وتقدم الزمالك بهدف سجله يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة السابعة وأضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

ورفع الزمالك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد مولودية الجزائر إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

ولا تزال عقبتان أمام الزمالك لضمان تأهله أولاهما حصوله على ثلاث نقاط بفوزه في مباراته المقبلة أمام تونجيث السنغالي، وثانيهما فوز الترجي التونسي في الجولة الأخيرة على مولودية الجزائر.

على صعيد متصل، فاز تونجيث السنغالي على الترجي التونسي اليوم السبت بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير، وتوقف رصيد الترجي التونسي عند عشر نقاط في صدارة الترتيب، الذي ضمن التأهل لدور الثمانية قبل هذه الجولة.