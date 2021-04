تمساح ضخم يقتحم الملعب أثناء تدريبات فريق تورونتو الكندي (فيديو)

اقتحم تمساح أرض الملعب خلال تدريب لفريق تورونتو الكندي لكرة القدم.

ونشر النادي على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية الملعب فيما كان أحد العاملين يحاول إخراجه.

