تمساح ضخم يقتحم الملعب أثناء تدريبات فريق تورونتو الكندي (فيديو)

لحظات مرعبة ومأساوية بالفعل حين تستخرج جثة طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات من معدة تمساح بعد أن ابتلعه الوحش البالغ طوله 26 قدمًا (نحو 8 أمتار) بالكامل في إندونيسيا.
اقتحم تمساح أرض الملعب خلال تدريب لفريق تورونتو الكندي لكرة القدم.
ونشر النادي على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية الملعب فيما كان أحد العاملين يحاول إخراجه.
Understand the challenge // Control the narrative.#TFCLive | #SCCL21 pic.twitter.com/dlBmITlVIg
— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
Guy didn't get the memo about closed training 🐊
Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di
— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
وتباين رد فعل اللاعبين على الظهور المفاجئ للتمساح، فبينما ضحك بعضهم مستغربا من الحادثة، ظهرت علامات الخوف والصدمة على آخرين.
وبقي التمساح لفترة على أرض الملعب رافضا الخروج منه.