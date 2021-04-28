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رياضة|كندا

تمساح ضخم يقتحم الملعب أثناء تدريبات فريق تورونتو الكندي (فيديو)

ظل التمساح فترة في الملعب قبل أن يخرج (فيسبوك)
ظل التمساح فترة في الملعب قبل أن يخرج (فيسبوك)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202111:07 PM (مكة المكرمة)

اقتحم تمساح أرض الملعب خلال تدريب لفريق تورونتو الكندي لكرة القدم.
ونشر النادي على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية الملعب فيما كان أحد العاملين يحاول إخراجه.

 

وتباين رد فعل اللاعبين على الظهور المفاجئ للتمساح، فبينما ضحك بعضهم مستغربا من الحادثة، ظهرت علامات الخوف والصدمة على آخرين.

وبقي التمساح لفترة على أرض الملعب رافضا الخروج منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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