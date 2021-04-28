تمساح ضخم يقتحم الملعب أثناء تدريبات فريق تورونتو الكندي (فيديو)

اقتحم تمساح أرض الملعب خلال تدريب لفريق تورونتو الكندي لكرة القدم.

ونشر النادي على حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية الملعب فيما كان أحد العاملين يحاول إخراجه.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊 Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

وتباين رد فعل اللاعبين على الظهور المفاجئ للتمساح، فبينما ضحك بعضهم مستغربا من الحادثة، ظهرت علامات الخوف والصدمة على آخرين.

وبقي التمساح لفترة على أرض الملعب رافضا الخروج منه.