وفاة ملاكم أردني إثر إصابته في بطولة العالم للشباب (صور)

عمت حالة من الحزن في الأردن وأوساط الرياضة العربية بعد وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات (19 عاما) إثر إصابته خلال مباراة ضمن بطولة العالم للشباب والشابات.

وتعرض صويصات للضربة القاضية قبل أكثر من عشرة أيام خلال لقاء أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراماً، ضمن بطولة العالم المقامة في بولندا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان صويصات معربة عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب.

كما نعاه الاتحاد الدولي للملاكمة مقدما تعازيه الحارة لأهله وأصدقائه.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021