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وفاة ملاكم أردني إثر إصابته في بطولة العالم للشباب (صور)

صويصات خلال المباراة (تويتر)
صويصات خلال المباراة (تويتر)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202108:43 PM (مكة المكرمة)

عمت حالة من الحزن في الأردن وأوساط الرياضة العربية بعد وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات (19 عاما) إثر إصابته خلال مباراة ضمن بطولة العالم للشباب والشابات.

وتعرض صويصات للضربة القاضية قبل أكثر من عشرة أيام خلال لقاء أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراماً، ضمن بطولة العالم المقامة في بولندا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

طبيبان يحاولان إسعاف صويصات بعد سقوطه على الحلبة

ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان صويصات معربة عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب.

كما نعاه الاتحاد الدولي للملاكمة مقدما تعازيه الحارة لأهله وأصدقائه.

وعبر عدد من المغردين عن حزنهم وغضبهم من أن تتسبب رياضة الملاكمة في أن يفقد شخص حياته خلال مباراة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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