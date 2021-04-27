وفاة ملاكم أردني إثر إصابته في بطولة العالم للشباب (صور)

عمت حالة من الحزن في الأردن وأوساط الرياضة العربية بعد وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات (19 عاما) إثر إصابته خلال مباراة ضمن بطولة العالم للشباب والشابات.

وتعرض صويصات للضربة القاضية قبل أكثر من عشرة أيام خلال لقاء أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراماً، ضمن بطولة العالم المقامة في بولندا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

طبيبان يحاولان إسعاف صويصات بعد سقوطه على الحلبة

ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان صويصات معربة عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب.

نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب ، راشد صويصات ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/xZqSiIFQ9U — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) April 27, 2021

كما نعاه الاتحاد الدولي للملاكمة مقدما تعازيه الحارة لأهله وأصدقائه.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e — AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021

يتقدم د. يوسف علي الكاظم رئيس الاتحادين القطري والعربي للملاكمة واعضاء الاتحادين بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى اللجنة الأولمبية الأردنية وإلى الاتحاد الأردني للملاكمة وإلى ذوي الفقيد بوفاة #راشد_صويصات لاعب منتخب الأردن للملاكمة – فئة الشباب

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/D4QL3ADGAs — QatarBoxing (@QatarBoxing) April 27, 2021

وعبر عدد من المغردين عن حزنهم وغضبهم من أن تتسبب رياضة الملاكمة في أن يفقد شخص حياته خلال مباراة.

هل هذه اللعبة البشعة تسمى رياضة ؟ توفي اليوم لاعب المنتخب الأردني للملاكمة راشد صويصات، بالضربة القاضية نُقل على أثرها للمستشفى قبل ان يفارق الحياة. pic.twitter.com/ONaV45AvJi — خـــــالـــــد (@Elekhandro) April 27, 2021

كتبت مرارا ضد هذه الرياضة التي تسمّى "الملاكمة". لعبة فيها الكثير من البشاعة، وتنطوي على مخاطر كبيرة، تبعا لتركيزها على منطقة الرأس. كثيرون ماتوا أو عُطبوا بسببها، وها هي تفقدنا هذا الشاب الأردني (راشد صويصات)، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا. رحمه الله. pic.twitter.com/0adqxjgtWm — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 27, 2021

📷 يبدو انها كانت مباراه علي الحياه وليست في بطوله رياضيه!

تعازينا الحاره للشعب الأردني الشقيق في وفاة الملاكم الشاب راشد صويصات اثر تعرضه لاصابه قويه اثرت على المخ اثناء مباراته امام ملاكم استونيا في بطولة العالم للناشئين انا لله وانا اليه راجعون 😢🙏 pic.twitter.com/dtIRHvCYES — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) April 27, 2021