سخرية على مواقع التواصل بعد إعلان ناد مصري جاهزيته للمشاركة في دوري السوبر الأوربي

أعرب نادي أسوان الرياضي المصري عن استعداده المشاركة في دوري السوبر الأوربي الذي كشفت عنه أندية أوربية كبيرة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، الأحد الماضي، بإعلان قوبل بسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نادي أسوان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الإثنين، ربما تكون على سبيل المزاح “نعلن جاهزيتنا لتحد جديد وخوض منافسات دوري السوبر الأوربي” واضعا إشارة للأندية المؤسسة للبطولة الجديدة.

وأعلنت 6 أندية إنجليزية المشاركة في تأسيس دوري السوبر هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وأرسنال إلى جانب 3 أندية من إسبانيا و3 أندية من إيطاليا، قبل أن تبدأ بعض الأندية انسحابها لاحقا.

وسيمول بنك جيه.بي مورغان الاستثماري دوري السوبر الأوربي الجديد والذي يضم 12 ناديا وسينافس بطولة دوري أبطال أوربا التي أسسها اليويفا.

يذكر أن نادي أسوان يحتل المركز 12 في جدول الدوري العام المصري لكرة القدم برصيد 20 نقطة حيث لعب 17 مباراة فاز في 5 منها وتعادل مثلها فضلا عن خسارة 7 مباريات.

وسخر ناشطون مصريون من إعلان الفريق المشارك في الدوري المصري الممتاز، فيما أطلق آخرون النكات على أسوان كونه يريد مشاركة كبار أوربا.

وعلّق الصحفي الرياضي المصري محمد الجزار على تغريدة أسوان ساخرا، بالقول: “نادي أسوان تهور، وهكذا الموضوع خرج عن السيطرة يا بيريز (رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز)”.

وقال أحد النشطاء ساخرا أيضا “أسوان يحتاج فعلا لخوض تحد جديد”، فيما خاطبت ناشطة أخرى صاحب المنشور قائلة له: “امسح يا أستاذ، أنت تظن أنها دورة رمضانية”.

نادي اسوان المصري يُعلن مشاركته في دوري السوبر الاوروبي 🔥انا بموت من الضحك 😂 pic.twitter.com/hVWSNHZA25 — Gangster 😎🌪️ (@MahmoudZiada25) April 19, 2021

ادمن اكونت نادي اسوان بيسلي صيامه 😂 https://t.co/NaMVg7zgP4 — Hossam Zaki (@eng_hossam_zaki) April 19, 2021