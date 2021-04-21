البث الحي
رياضة|مصر

سخرية على مواقع التواصل بعد إعلان ناد مصري جاهزيته للمشاركة في دوري السوبر الأوربي

شعار بطولة دوري السوبر الأوربي (رويترز)
شعار بطولة دوري السوبر الأوربي (رويترز)
20/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202112:35 AM (مكة المكرمة)

أعرب نادي أسوان الرياضي المصري عن استعداده المشاركة في دوري السوبر الأوربي الذي كشفت عنه أندية أوربية كبيرة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، الأحد الماضي، بإعلان قوبل بسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نادي أسوان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الإثنين، ربما تكون على سبيل المزاح “نعلن جاهزيتنا لتحد جديد وخوض منافسات دوري السوبر الأوربي” واضعا إشارة للأندية المؤسسة للبطولة الجديدة.

وأعلنت 6 أندية إنجليزية المشاركة في تأسيس دوري السوبر هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وأرسنال إلى جانب 3 أندية من إسبانيا و3 أندية من إيطاليا، قبل أن تبدأ بعض الأندية انسحابها لاحقا.

وسيمول بنك جيه.بي مورغان الاستثماري دوري السوبر الأوربي الجديد والذي يضم 12 ناديا وسينافس بطولة دوري أبطال أوربا التي أسسها اليويفا.

يذكر أن نادي أسوان يحتل المركز 12 في جدول الدوري العام المصري لكرة القدم برصيد 20 نقطة حيث لعب 17 مباراة فاز في 5 منها وتعادل مثلها فضلا عن خسارة 7 مباريات.

وسخر ناشطون مصريون من إعلان الفريق المشارك في الدوري المصري الممتاز، فيما أطلق آخرون النكات على أسوان كونه يريد مشاركة كبار أوربا.

وعلّق الصحفي الرياضي المصري محمد الجزار على تغريدة أسوان ساخرا، بالقول: “نادي أسوان تهور، وهكذا الموضوع خرج عن السيطرة يا بيريز (رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز)”.

وقال أحد النشطاء ساخرا أيضا “أسوان يحتاج فعلا لخوض تحد جديد”، فيما خاطبت ناشطة أخرى صاحب المنشور قائلة له: “امسح يا أستاذ، أنت تظن أنها دورة رمضانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

دوري السوبر الأوربي.. اليويفا ينتفض ومحكمة إسبانية تطالب بعدم عرقلته وانتقادات حادة لملاك الأندية

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء، إن الأندية “الستة الكبار” في الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكبت “خطأ كبيرا” بالإعلان عن الانضمام لدوري السوبر الأوربي.

20/4/2021
المزيد من رياضة

اصطدام سيارتين يعطل سباقا للفورمولا 1 في إيطاليا (فيديو)

السيارتان قبل التصادم (رويترز)

بنيران صديقة.. لاعب يسجل هدفا صاروخيا في مرماه (فيديو)

شاهد: أبو نواس.. محلل معجزة يشرح أسباب تراجع ليفربول الإنجليزي

الشاب الأردني عامر أبو نواس (الجزيرة مباشر)

شاهد: الرئيس الشيشاني “يصارع” بطل الفنون القتالية حمزة شيمايف

الرئيس الشيشاني يتشارك التدريبات مع المصارع حمزة شيمايف (إنستغرام)
الأكثر قراءة

بناء على “عفو رئاسي”.. إطلاق سراح 1686 سجينا في مصر (فيديو)

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (مواقع التواصل)

حادث قطار طوخ.. وصلات خشبية للربط بين القضبان ومسؤول: مهندس الصيانة من أمر بوضعها (فيديو)

صورة متداولة لاستبدال الحديد بالخشب (مواقع التواصل)

في اللحظة المناسبة.. موظف ينقذ طفلا من الموت دهسا تحت عجلات قطار (فيديو)

لحظة إنقاذ الطفل أثناء قدوم القطار (منصات التواصل)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن