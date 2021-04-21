انسحابات واعتذار واعتراف.. دوري السوبر الأوربي يواصل الانهيار

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان اليوم الأربعاء أن النادي بات أحدث المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوربي.

وأصبح أتلتيكو أول ناد إسباني يخرج من مشروع دوري السوبر الذي يبدو أنه لن يكتمل بعدما تعرض لانتقادات حادة منذ الإعلان عنه يوم الأحد الماضي عن طريق 12 ناديا كبيرا بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورئيس المسابقة الجديدة، وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة المشاركة يوم الثلاثاء، قبل أن يتحقق الأمر ذاته من أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء.

وقال أتلتيكو في بيان “قرر مجلس إدارة أتلتيكو بعد اجتماع صباح الأربعاء التواصل مع دوري السوبر وباقي الأندية المؤسسة حتى لا يضيف الطابع الرسمي على التزامه بالمشروع”.

وأضاف “اتخذ أتلتيكو قراره يوم الاثنين الماضي بالالتحاق بالمشروع عندما أخذ في اعتباره بعض الظروف التي لم تعد متوفرة”.

وتابع “أظهرت تشكيلة الفريق الأول والمدرب رضاهم عن قرار النادي وتفهموا أن الجدارة الرياضية يجب أن تسود على أي معيار آخر”.

وكان إنتر ميلان الإيطالي قال اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوربي. وأعلن في بيان “نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي”.

أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي (رويترز)

اعتراف بعدم الاستمرار

وقال أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي وأحد مؤسسي دوري السوبر الأوربي اليوم الأربعاء إن المسابقة الجديدة لم تعد قادرة على الاستمرار بعد انسحاب الأندية الإنجليزية، وألقى باللوم على تدخل السياسيين في فشل مشروعه.

وردا على سؤال من رويترز حول إمكانية إقامة البطولة، قال أنيلي “حتى أكون صريحا وصادقا لا. من الواضح أن الأمر ليس كذلك”.

وقال أنيلي إنه لا يزال مقتنعا أن كرة القدم الأوربية تحتاج إلى تغيير، لكنه أكد أنه لا يشعر بالندم بشأن الطريقة المتعلقة بمحاولة تأسيس بطولة انفصالية.

وأضاف أنيلي “لا أزال مقتنعا بجمال هذا المشروع”، مشيرا إلى أنها كانت ستصبح أفضل مسابقة في العالم.

وتابع “لكن أعترف. أقصد أني لا أعتقد أن هذا المشروع سيستمر الآن وسيمضي قدما”.

وأكد أنيلي أن بعض الأندية الأخرى كانت مستعدة للالتحاق بدوري السوبر قبل انسحاب الأندية الإنجليزية.

وقال أنيلي “لن أقول عدد الأندية التي تواصلت معي في آخر 24 ساعة فقط للسؤال عن إمكانية الالتحاق. ربما كانت هذه الأندية تكذب لكني تلقيت اتصالات من عدد من الفرق تطلب الانضمام”.

وأكد أنيلي أنه يشعر أن تدخل الحكومة البريطانية، وتهديد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإمكانية سن قوانين لإيقاف المسابقة الجديدة، قد دفع الأندية الإنجليزية إلى الانسحاب.

اعتذار مالك ليفربول

من ناحيته، تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب اليوم الأربعاء بسبب “الارتباك” الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوربي.

عبر لاعبو ليفربول ومنهم القائد جوردان هندرسون عن مخاوفهم من إقامة دوري السوبر

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي “أريد أن أتقدم بالاعتذار إلى المشجعين بسبب الارتباك الذي تسببت فيه في آخر 48 ساعة.

وأضاف “انتهى الأمر دون أن نقول، لكن ينبغي قول ذلك، إن المشروع لم يكن سيستمر دون دعم المشجعين. على مدار 48 ساعة، كان من الواضح جدا أن الأمر لن يستمر. لقد استمعنا إليكم. لقد استمعت إليكم”.

وأصبح مانشستر سيتي أول ناد يعلن بشكل رسمي انسحابه من المسابقة الجديدة، قبل أن يسير على خطاه أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي.

وعبر لاعبو ليفربول، ومنهم القائد جوردان هندرسون، عن مخاوفهم من إقامة دوري السوبر يوم الثلاثاء، كما شجّع كيني دالجليش أسطورة النادي على قرار الانسحاب من المسابقة الجديدة.

وقال هنري “أريد أن أتقدم بالاعتذار إلى يورغن وإلى اللاعبين وإلى كل شخص يعمل بجدية كبيرة لكي تشعر الجماهير بالفخر. هم غير مسؤولين تماما عن هذا الارتباك”.

وأضاف “لقد تسببت في إحباطكم. مرة أخرى أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين”.