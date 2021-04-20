دوري السوبر الأوربي.. اليويفا ينتفض ومحكمة إسبانية تطالب بعدم عرقلته وانتقادت حادة لملاك الأندية

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء، إن الأندية “الستة الكبار” في الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكبت “خطأ كبيرا” بالإعلان عن الانضمام لدوري السوبر الأوربي وحثهم على التفكير مجددا في الأمر.

وانتقد المسؤول السلوفيني خلال حديثه في اجتماع اليويفا سلوك ملاك الأندية واعتبر أن رؤيتهم للعبة مثل “المنتج” والجماهير مثل “المستهلك” لكنه تحدث بعد ذلك بشكل مباشر عن الأندية الإنجليزية.

وقال تشيفرين “أود توجيه حديثي إلى ملاك الأندية الإنجليزية يا رجال لقد ارتكبتم خطأ كبيرا، وأضاف: سيقول البعض إنه جشع، ويقول آخرون إنه ازدراء أو غطرسة أو جهل تام بثقافة كرة القدم الإنجليزية، لكن في الواقع هذا لا يهم”.

وتابع “ما يهم هنا أنه لا يزال يتبقى من الوقت لتغيير موقفكم. يرتكب الجميع الأخطاء. تستحق الجماهير الإنجليزية منكم إصلاح الخطأ إنهم يستحقون الاحترام”.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (غيتي – أرشيفية)

وأعلنت 6 أندية إنجليزية المشاركة في تأسيس دوري السوبر هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وأرسنال إلى جانب 3 أندية من إسبانيا و3 أندية من إيطاليا.

وسيمول بنك جيه.بي مورغان الاستثماري دوري السوبر الأوربي الجديد والذي يضم 12 ناديا وسينافس بطولة دوري أبطال أوربا التي أسسها اليويفا.

مطالبات بعدم عرقلة دوري السوبر

وطالبت محكمة تجارية إسبانية، الثلاثاء، في حكم أولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوربي (اليويفا) بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوربا لتأسيس دوري السوبر.

ولم يتضح على الفور ماهية السلطة، التي تتمتع بها المحكمة التجارية في مدريد والتي تفصل في المنازعات القانونية الخاصة بالشركات، على الفيفا واليويفا ومقرهما سويسرا.

وقالت المحكمة في حكمها إن الفيفا واليويفا وجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهما يجب ألا تتبنى “أي اجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال” لتأسيس دوري السوبر.

ويرأس مشروع دوري السوبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والشركة التي تأسست لإدارة البطولة مقرها مدريد.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد (غيتي – أرشيفية)

وتقدمت الشركة بطلب إلى المحكمة الإسبانية للحصول على أمر قضائي يمنع الجهات المشرفة على كرة القدم من اتخاذ أي اجراء ضد دوري السوبر. ويمنع قرار القاضي بشكل مبدئي الفيفا واليويفا من القيام بأي خطوة على الأقل خلال فترة نظر الإجراءات القانونية.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن حذر الفيفا واليويفا من أنهما سيفرضان عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.

مواصلة العمل مع “اليويفا”

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أحد أبرز الغائبين عن 12 ناديا أعلنوا تأسيس دوري السوبر الأوربي، إن أي اقتراحات دون دعم الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) لن تساعد كرة القدم.

ولم تنضم أندية فرنسا وألمانيا الكبرى، مثل بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوربا العام الماضي وسان جيرمان، إلى 12 ناديا أسسوا دوري السوبر الذي يضم أكبر الأندية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأصدر الخليفي رئيس سان جيرمان بيانا بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي، اليوم، قال فيه “باريس سان جيرمان يؤمن بأن كرة القدم لعبة للجميع. لقد كنت ثابتا على هذا المبدأ منذ البداية”.

وأضاف الخليفي “نحن كناد لكرة القدم، عائلة قوامها هو جماهيرنا. أعتقد أنه لا يجب أن ننسى ذلك. نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوربية على مدار حوالي 70 عاما، لن تحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم حاليا، لكنها في المقابل تكون مدفوعة بمصالح شخصية”.

ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان (الأوربية)

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي منفصل في العاصمة الفرنسية، اليوم، إن هناك حاجة للمزيد من الوقت لمعرفة كيفية تطور الوضع فيما يتعلق بدوري السوبر، قبل أن يتمكن من أي تعليق واضح بشأنه.

رئيس الوزراء البريطاني يتدخل

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لمحاولة إيقاف دوري السوبر الأوربي الانفصالي لكرة القدم وقال إن الحكومة تناقش كل الخيارات الممكنة ومنها سن قوانين جديدة.

وعقد جونسون اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز وروابط المشجعين وأكد لهم جميعا أن الحكومة لن تقف لمشاهدة إنشاء متجر مغلق وفقا لما أعلنه مكتبه في بيان.

وقال البيان “لقد كرر دعمه الكامل لسلطات كرة القدم وأكد لهم أن الحكومة تدعمهم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف مثل هذه الخطط”.

وأضاف “لقد كان واضحا أنه لا يوجد أي إجراء مستبعد وأن الحكومة تناقش كل الخيارات، ويتضمن ذلك الخيارات التشريعية، لضمان إيقاف هذه الخطط”.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (غيتي)

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إنه يتطلع إلى النقاش مع كل المعنيين بإطلاق دوري السوبر الأوربي الانفصالي لكرة القدم ويتضمن ذلك الدول الأخرى لمحاولة إيقاف خطط إنشاء هذه المسابقة الجديدة.

وردا على سؤال حول خطط رئيس الوزراء للحديث مع نظيريه في إسبانيا وإيطاليا بخصوص هذا الأمر، قال المتحدث “نحن نتطلع إلى الحديث إلى كل المعنيين بهذا الأمر ويتضمن ذلك الدول الأخرى أيضا”.

وأضاف في إشارة إلى تقارير تتكهن بتفكير بعض الأندية في التراجع عن هذا المشروع “نحن بدون أي شك لا نريد أن يستمر الأمر بشكله الحالي وسنرحب بقرار أي ناد لمحاولة التراجع”.

بايرن يرفض

في السياق، رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، خطط اقامة دوري السوبر الأوربي المقترح وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان “يرفض أعضاء وعشاق النادي دوري السوبر”.

Stellungnahme von Karl-Heinz Rummenigge zu den Plänen einer europäischen Super League. 🔗 https://t.co/Kbzl7dYoCX — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 19, 2021

وأضاف ” يأمل بايرن ميونخ أن تواصل الأندية الأوربية المنافسة في بطولة دوري الأبطال الرائعة وأن تعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد القاري (اليويفا). بايرن يقول “لا”.. لدوري السوبر”.

من جهته طالب الاتحاد الألماني لكرة القدم باستبعاد 12 ناديا من المرتبطين بدوري السوبر الأوربي من كل المسابقات.

غوارديولا ينتقد

وانتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إطلاق دوري السوبر الأوربي واعتبره مشروعا “غير مُريح للمدربين”، موجها سهام اللوم إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم ورابطة الأندية الإنجليزية.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي خاص بلقاء فريقه ضد آستون فيلا “دوري السوبر الأوربي مجرد جنين لم يتنفس بعد، عليهم أن يوضحوا ما هي الخطوة التالية، وبعد ذلك يمكن للناس أن يقرروا ما يجب عليهم فعله”.

وأضاف “أود أن يخرج رئيس اللجنة ويشرح لنا كيف توصلوا إلى هذا القرار أنا أدعم النادي أنا جزء من هذا النادي، لكن لدي رأيي أيضا، الآن هو مجرد بيان، هذا هو السبب في أنه غير مريح للمدربين”.

وتابع “لماذا أياكس ليس متواجدا وهو يملك 4 بطولات دوري أبطال أوربا؟ أحب أن يُسافر بيريز إلى جميع أنحاء العالم ويشرح للجميع فكرة هذه البطولة”.

واعتبر غوارديولا أن القائمين على الاتحاد الأوربي يتحملون أيضا مسؤولية ما يحدث، قائلا “رغم معارضتي للفكرة لكن اليويفا فشل، مثلا ليفاندوفيسكي لم يتمكن من اللعب ضد باريس بسبب إصابته في التوقف الدولي، اليويفا قرر ذلك لأنه يسير في مصلحته”.

وأردف “الجميع يفكر في نفسه فقط، حتى الاتحاد الأوربي لا يفكر إلا في نفسه، كل نادٍ يدافع عن وضعه، الجميع يسعى خلف ما يهمه، عندما تتحدث عن رابطة الدوري الإنجليزي ويويفا، فهم يسعون خلف ما يهمهم”.

الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (غيتي)

بيكام وكانتونا يعارضان

وانضم ديفيد بيكام وإيريك كانتونا، نجما مانشستر يونايتد السابقين، إلى قائمة المنتقدين لخطط إقامة دوري السوبر الأوربي لكرة القدم وقالا إن هذه المسابقة تجاهلت آراء المشجعين وقد تهدد قيم اللعبة.

وكتب بيكام، الذي لعب لثلاثة أندية من 12 ناديا مؤسسا حيث دافع عن ألوان يونايتد وريال مدريد وميلان، على إنستجرام “اللعبة التي نحبها في خطر. أنا شخص أحب كرة القدم وهي تمثل حياتي طوال ما أتذكره”.

وأضاف “كلاعب سابق والآن كمالك، أعرف أن لعبتنا لا تعني شيئا دون المشجعين. نحتاج إلى أن تكون كرة القدم للجميع. نحتاج إلى أن تكون كرة القدم عادلة وتكون المسابقات بناء على الجدارة الرياضية. إذا لم نحافظ على هذه القيم ستكون اللعبة التي نحبها في خطر”.

وعبرت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد عن معارضتها لخطط إقامة المسابقة وقالت إنها “غير مقبولة تماما”.

ديفيد بيكام لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق وقائد المنتخب الإنجليزي (غيتي – أرشيفية)

وقال كانتونا قائد يونايتد وفرنسا السابق إنه يجب الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المشجعين.

وأضاف كانتونا في فيديو عبر إنستجرام “الجماهير هي أهم عنصر ويجب احترامهم. هل سألت هذه الأندية الكبيرة جماهيرهم عما يعتقدوه بخصوص هذه الفكرة؟ لا وهذا عار”.