شاهد: هدف رائع لمنتخب كوسوفو بعد خطأ فادح من حارس مرمى إسبانيا

ارتكب حارس منتخب إسبانيا أوناي سيمون خطأ فادحا، الأربعاء الماضي، خلال مباراة فريقه ضد منتخب كوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأثار الخطأ سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وحققت إسبانيا الفوز على كوسوفو في المباراة بنتيجة 3-1.

⚽️¡Gol de Halimi! Unai Simón, que trataba de salir con el balón jugado pierde el balón y el jugador de la FF de Kosovo marca el primero para su selección #DestinoCatar 2 España

1 FF Kosovo 📺https://t.co/fmlspZVeiC pic.twitter.com/FkYZfCIkO8 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) March 31, 2021

ومنح داني أولمو إسبانيا تقدما مستحقا في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من فوق رأس حارس كوسوفو، وجعل فيران توريس النتيجة 2-صفر بعدها بدقيقتين.

وهيمنت إسبانيا على المباراة تماما واستحوذت على الكرة، لكنها سمحت لكوسوفو بالعودة للمباراة في الدقيقة 70 عندما فقد سيمون الكرة عقب خروجه من منطقة الجزاء لينقض بيسار حليمي عليها ويسجل هدف الفريق الضيف الوحيد.

واستعادت صاحبة الأرض تفوقها بفارق هدفين بعدها بخمس دقائق بفضل ضربة رأس من جيرار مورينو، لتحقق إسبانيا الفوز وتتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط من 3 مباريات.

وأبلغ لويس إنريكي مدرب إسبانيا الصحفيين “أنا سعيد بما شاهدته على أرض الملعب اليوم، قدمنا مباراة رائعة ولم تكن هناك أي شكوك بشأن الفوز”.

وقال كوكي لاعب وسط إسبانيا “لعبنا بفاعلية أمام المرمى اليوم لكننا بحاجة لمواصلة العمل لأن هناك مجالا كبيرا للتطور”.

وكان الأمر المقلق الوحيد لإسبانيا هو خطأ الحارس سيمون وهو ما سيعيد النقاش عن هوية الحارس الأساسي في بطولة أوربا في يونيو/حزيران.

ويأتي الخطأ في وقت حاسم من الموسم لحارس أتليتيك بيلباو الذي يستعد لمواجهة ريال سوسيداد السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي تم تأجيله من الموسم الماضي.

وقال لويس إنريكي “يجب على أوناي مواصلة ما يفعله لأنه يمنحني ثقة كبيرة. لا أحكم على اللاعبين من أخطائهم، في جزء من الرياضة يعد تجاوز الأخطاء البسيطة جزءًا من عملية نضج اللاعب”.