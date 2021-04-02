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شاهد: هدف رائع لمنتخب كوسوفو بعد خطأ فادح من حارس مرمى إسبانيا

الحارس الإسباني أوناي سيمون أثناء مباراة منتخب بلاده مع كوسوفو (رويترز)
الحارس الإسباني أوناي سيمون أثناء مباراة منتخب بلاده مع كوسوفو (رويترز)
1/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202112:30 AM (مكة المكرمة)

ارتكب حارس منتخب إسبانيا أوناي سيمون خطأ فادحا، الأربعاء الماضي، خلال مباراة فريقه ضد منتخب كوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأثار الخطأ سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وحققت إسبانيا الفوز على كوسوفو في المباراة بنتيجة 3-1.

ومنح داني أولمو إسبانيا تقدما مستحقا في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من فوق رأس حارس كوسوفو، وجعل فيران توريس النتيجة 2-صفر بعدها بدقيقتين.

وهيمنت إسبانيا على المباراة تماما واستحوذت على الكرة، لكنها سمحت لكوسوفو بالعودة للمباراة في الدقيقة 70 عندما فقد سيمون الكرة عقب خروجه من منطقة الجزاء لينقض بيسار حليمي عليها ويسجل هدف الفريق الضيف الوحيد.

واستعادت صاحبة الأرض تفوقها بفارق هدفين بعدها بخمس دقائق بفضل ضربة رأس من جيرار مورينو، لتحقق إسبانيا الفوز وتتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط من 3 مباريات.

وأبلغ لويس إنريكي مدرب إسبانيا الصحفيين “أنا سعيد بما شاهدته على أرض الملعب اليوم، قدمنا مباراة رائعة ولم تكن هناك أي شكوك بشأن الفوز”.

وقال كوكي لاعب وسط إسبانيا “لعبنا بفاعلية أمام المرمى اليوم لكننا بحاجة لمواصلة العمل لأن هناك مجالا كبيرا للتطور”.

وكان الأمر المقلق الوحيد لإسبانيا هو خطأ الحارس سيمون وهو ما سيعيد النقاش عن هوية الحارس الأساسي في بطولة أوربا في يونيو/حزيران.

ويأتي الخطأ في وقت حاسم من الموسم لحارس أتليتيك بيلباو الذي يستعد لمواجهة ريال سوسيداد السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي تم تأجيله من الموسم الماضي.

وقال لويس إنريكي “يجب على أوناي مواصلة ما يفعله لأنه يمنحني ثقة كبيرة. لا أحكم على اللاعبين من أخطائهم، في جزء من الرياضة يعد تجاوز الأخطاء البسيطة جزءًا من عملية نضج اللاعب”.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل

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