اصطدام سيارتين يعطل سباقا للفورمولا 1 في إيطاليا (فيديو)

توقف سباق جائزة إيميليا رومانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سيارة فريق مرسيدس مع سيارة فريق وليامز.

وكان جورج راسل سائق وليامز يحاول المرور من فالتيري بوتاس سائق مرسيدس عند اللفة 33 من السباق خلال منافستهما على المركز التاسع، ولم توضح الإعادة التلفزيونية المتسبب في الحادث.

وخرج السائقان من السيارتين لكن الحطام تناثر على الحلبة مما أدى إلى نزول سيارة الأمان ثم توقف السباق لنحو نصف ساعة.

The incident that brought out red flags in Imola 🚩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

كما شهد السباق أيضا خروج سيارة لويس هاميلتون، والذي انطلق من المقدمة، عن مسار الحلبة بعد أن فقد السيطرة عليها.

وتراجع بطل العالم سبع مرات إلى المركز التاسع بعد الحادث، لكنه تمكن من العودة إلى السباق وأنهاه في المركز الثاني ليحافظ على صدارة الترتيب العام للبطولة كما نال نقطة إضافية حاسمة بعد تسجيله أسرع لفة في السباق.

The mistake? Rare from Hamilton 🤯 The recovery? Classy, determined, and skilful as ever 😎#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/sIZcfpT528 — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

وفاز ماكس فرستابن سائق رد بول بالسباق، بعد انطلاقه من المركز الثالث في البداية. وهذا هو الفوز الأول له هذا الموسم ورقم 11 في مسيرته في الفورمولا 1.