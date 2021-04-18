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رياضة|إيطاليا

اصطدام سيارتين يعطل سباقا للفورمولا 1 في إيطاليا (فيديو)

السيارتان قبل التصادم (رويترز)
السيارتان قبل التصادم (رويترز)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202109:28 PM (مكة المكرمة)

توقف سباق جائزة إيميليا رومانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سيارة فريق مرسيدس مع سيارة فريق وليامز.

وكان جورج راسل سائق وليامز يحاول المرور من فالتيري بوتاس سائق مرسيدس عند اللفة 33 من السباق خلال منافستهما على المركز التاسع، ولم توضح الإعادة التلفزيونية المتسبب في الحادث.

وخرج السائقان من السيارتين لكن الحطام تناثر على الحلبة مما أدى إلى نزول سيارة الأمان ثم توقف السباق لنحو نصف ساعة.

كما شهد السباق أيضا خروج سيارة لويس هاميلتون، والذي انطلق من المقدمة، عن مسار الحلبة بعد أن فقد السيطرة عليها.

وتراجع بطل العالم سبع مرات إلى المركز التاسع بعد الحادث، لكنه تمكن من العودة إلى السباق وأنهاه في المركز الثاني ليحافظ على صدارة الترتيب العام للبطولة كما نال نقطة إضافية حاسمة بعد تسجيله أسرع لفة في السباق.

وفاز ماكس فرستابن سائق رد بول بالسباق، بعد انطلاقه من المركز الثالث في البداية. وهذا هو الفوز الأول له هذا الموسم ورقم 11 في مسيرته في الفورمولا 1.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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