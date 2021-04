اصطدام سيارتين يعطل سباقا للفورمولا 1 في إيطاليا (فيديو)

توقف سباق جائزة إيميليا رومانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سيارة فريق مرسيدس مع سيارة فريق وليامز.

وكان جورج راسل سائق وليامز يحاول المرور من فالتيري بوتاس سائق مرسيدس عند اللفة 33 من السباق خلال منافستهما على المركز التاسع، ولم توضح الإعادة التلفزيونية المتسبب في الحادث.

وخرج السائقان من السيارتين لكن الحطام تناثر على الحلبة مما أدى إلى نزول سيارة الأمان ثم توقف السباق لنحو نصف ساعة.

The incident that brought out red flags in Imola 🚩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021