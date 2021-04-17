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بنيران صديقة.. لاعب يسجل هدفا صاروخيا في مرماه (فيديو)

17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202107:53 PM (مكة المكرمة)

أطلق لاعب نادي كوليرين إف سي لكرة القدم قذيفة صاروخية من مسافة 40 ياردة لتستقر في شباك فريقه بالخطأ خلال مباراة أمام فريق غلنتوران بدوري أيرلندا الشمالية لكرة القدم.

وحاول اللاعب جوشوا غلين كارسون تشتيت الكرة في الدقيقة 77 من عمر المباراة إلا أنها أصابت شباك مرمى فريقه لتستقر خلف حارس المرمى الذي كان متقدما، وتعادل النتيجة بهدفين لكلا الفريقين.

وحاول حارس مرمى كوليرين إبعاد الكرة عن مرماه إلا أنها كانت مباغتة وساقطة لم يتمكن منها الحارس، ليعادل كارسون عن طريق خطئه الغريب النتيجة لغلنتوران 2-2.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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