شاهد: أبو نواس.. محلل معجزة يشرح أسباب تراجع ليفربول الإنجليزي

شرح الشاب الأردني عامر أبو نواس أسباب تراجع نادي ليفربول الإنجليزي بعد خسارته تقريبا كل البطولات التي يخوضها هذا الموسم، عقب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوربا على يد ريال مدريد الإسباني.

وتناول الشاب المعجزة عامر أبو نواس بالتحليل لفقرة “الملعب ملعبك” على الجزيرة مباشر أسباب تراجع الريدز بعد أن حقق لقب بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

وقال أبو نواس إنه لم يعد للنادي الإنجليزي أي شيء ينافس عليه سوى مقعد لدوري الأبطال، وإذا لم يحصل عليه سيكون كارثة بكل المقاييس سواء لليفربول أو مدربه الألماني يورغن كلوب.

المحلل المعجزة عامر أبو نواس.. شاب أردني يشرح أسباب تراجع نتائج #ليفربول وخروجه من دوري #أبطال_أوربا..

أنت أيضا يمكنك أن تشاركنا تحليلك لمباريات فريقك المفضل على الرقم التالي على واتساب 0097450410029 ولا تنسى أن #الملعب_ملعبك pic.twitter.com/6iYBxy43Cw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2021

وأرجع أبو نواس تراجع مستوى ليفربول في وجهة نظره إلى غياب نجم دفاعه “فيرجيل فان ديك” بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتناول الشاب الأردني أسبابا أخرى، يمكن الاستماع إليها في الفيديو، كما يمكنكم مشاهدينا مشاركتنا تحليلكم أو تعليقكم الرياضي على الأحداث على الرقم التالي على واتساب 0097450410029 لننشره على منصاتنا ضمن فقرة “الملعب ملعبك”.